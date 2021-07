“Esto me lastima”, trascendieron los audios desesperados de Chano a Pía Shaw

martes, 27 de julio de 2021 14:15

Desesperado. Así se mostró Santiago "Chano" Moreno Charpentier el viernes pasado cuando comenzó a estallar el problema de salud en su entorno que ya llevaba a barajar en la familia la posibilidad de internarlo.

En este escenario, el cantante se comunicó con la periodista Pía Shaw y le pidió que lo ayudara a frenar la serie de notas que estaban saliendo en algunos portales de espectáculos.

Según contó la panelista en Los Ángeles de la Mañana, LAM (El Trece) el pedido se generó después de que ella se comunicó con él en la siesta a raíz de una nota que vió sobre su salud en Intrusos (América).

"Le escribo a Chano, que yo lo llamo Santiago y le pregunto ¿estás bien, qué pasó?”, recordó la angelita quien destacó que él le respondió que estaba bien. Tras esto, ella le preguntó si él quería dar la versión de lo que estaba pasando y se mostró notoriamente ofuscado por lo que estaba saliendo en la prensa.

"Le dije si no quiere salir en la radio, que se habla de estos problemas y me dice que no, que lo matan de Pirca, que es la productora independiente en la que trabaja”, agregó subrayando que él desmintió que haya tenido problemas con los vecinos y aseguró que "estaba tomando un café”.

“A partir de ahí empieza a enojarse. Le dije que le estaba dando la posibilidad de contestar, que hiciera lo que quisiera. A partir de ahí tengo un montón de llamadas perdidas de él. Y después me manda un tuit de la revista Gente. Es un artículo que hablaba sobre la incertidumbre por su salud, el rumor era que había una ambulancia en la casa y se especulaba con que se había descompensado el viernes”, explicó Shaw.

Luego pasaron en el programa los audios que le mandó Chano a Shaw donde incluso le dice que todo esto le hace mal, incluso en su relación con su familia. “Hola, Pía, por favor. Me podés arreglar esta porong… No estoy para que me pasen estas cosas. Dale. Me podés arreglar eso. Después yo te doy una nota donde quieras. Pero arreglame esto, Pía, dale”, se escucha en el audio.

Los mensajes se los mandó como audio de whatsapp y aseguró que todo lo que estaba viviendo era una "mierdx". "Son las 8 de la noche. Te estoy llamando ahí. En los programas pelotud… A mí me molesta este tipo de prensa. Me lastima. No soy una minita del Bailando, Pía. Me provoca un daño familiar, un quilombo. Un bardo. Es un bondi total. Ayudame a sacar esta mierda. Pero decí que estoy bien, que hablo con vos. Hablemos mañana en la CNN tranquilos. Esto es una mierd... Y no puedo arreglarlo por Twitter porque no tengo Twitter por diversos motivos”, finalizó.

Tras esto, el fin de semana de Chano fue complicado y el lunes en la madrugada se desencadenó lo que es de público conocimiento. Él habría tenido un brote psicótico y fue baleado por un policía en el abdomen, quien adujo que él quiso agredirlo con un cuchillo. A raíz de esto quedó internado en Terapia Intensiva.