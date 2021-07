Darío Barassi aclaró una inesperada situación: "mi cuerpo me pedía acostarme, me quedé sin voz"

martes, 27 de julio de 2021 16:55

Tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca, Darío Barassi sufrió algunos de los síntomas propios de la droga y usó sus redes sociales para aclarar una situación que fue advertida por sus seguidores. El conductor de "100 argentinos dicen" aseguró estar mejor y contó los detalles de su estado en los últimos días.

"Aclaraciones, no volví a tener covid, todo lo contrario, me guardé el tiempo correspondiente por contacto estrecho, me hisopé tres veces y siempre negativo", comenzó escribiendo a través de sus historias de Instagram. "Ayer me dieron, felizmente, la segunda dosis de AstraZeneca, me golpeó la vacuna", siguió.

Tras haber estado en Los Ángeles de la Mñana -LAM- donde llevó una corta versión de su programa para aplicarlos a las angelitas, Barassi aseguró no sentirme al ciento por ciento. "Mi cuerpo gigante me pedía acostarme y me quedé sin voz. Ya amanecí mucho mejor", reveló antes de contar que desayunaría tostadas con palta.

En ese escenario, el exitoso conductor optó por hacer reposo y fue entonces que aprovechó a disfrutar de los Juegos Olímpicos desde la comodidad de su hogar. Así alentó a los argentinos en sus diferentes presentaciones y hasta emitió opiniones de sus rendimientos.

Este martes, tras haber superado el cuadro generado por la vacuna, Barassi se volvió a mostrar activo en redes sociales, donde aprovechó la ocasión para saludar a los abuelos tras haber vivido el día nacional.