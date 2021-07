Sigue el escándalo entre Sofía Bonelli y la familia de Claudio Caniggia: "son un asco"

domingo, 25 de julio de 2021 13:20

Un nuevo escándalo se desató en los últimos días entre Sofía Bonelli (27) y los hijos de Mariana Nannis: Alex y Charlotte Caniggia. La novia de Claudio Paul Caniggia se expresó en las redes sociales con toda la artillería e hizo explotar no sólo al "Emperador" sino también a la madre de él.

La morocha lanzó duras expresiones en su cuenta de Instagram donde aseguró que les "da asco" y confesó que se "cansó" del hostigamiento que vive de la mano de los hermanos. El posteo lo hizo desde Miami, donde vive con el exfutbolista.

“Hola, me cansé de callarme. Los voy a hacer mierda uno por uno. Son un asco y una mentira”, comenzó expresando Sofía Bonelli en un posteo que hizo en su historia de Instagram, donde no solo atacó a Alexander sino también a Charlotte, con quien antes no había expresado algún enfrentamiento.

“Truchita niña y truchito niño, y trucha la madre. Todos una mierda. Nadie se salva, saludos desde Estados Unidos”, lanzó la joven quien hace unos meses fue apuntada duramente por Mariana quien aseguró que es travesti.

Al leer estos últimos posteos que hizo, Alex usó sus redes sociales para atacarla, aunque sin nombrarla ni a ella ni a Claudio Paul. El primer posteo lo hizo en Twitter donde escribió con rimas, propio de su estilo: “Yo te recomendaría que a mi madre le vayas pagando... la herencia que con el tucumano te estás gastando... estás mal de verdad pero no nos está preocupando... que se preocupe el traba horrible con el que te estás acostando”.

Luego recurrió a su historia de Instagram donde fue más duro: Allí compartió una foto de su padre, donde se lo ve sonriendo en una cena, y le agregó algunas palabras: “cada día más viejo y pelado, y de novio con el que mea parado”. Este mensaje luego fue compartido por Mariana Nannis en su Instagram Stories.

Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis están enfrentados judicialmente, después de que él pidiera el divorcio y se comprometiera con Sofía Bonelli en noviembre de 2019.