Mau y Ricky confesaron que con Montaner hubo algo que cambió: "esto es un juego sucio"

El dúo de artistas pop y del reggaetón, Mau y Ricky Montaner, confesaron cómo cambió la actitud que tenían con su padre, después de que los tres integraran el jurado de La Voz Argentina. Por primera vez en el reality, los hermanos e hijos del artista que ya lleva ocho ediciones ganadas alrededor de América, se confesaron y contaron qué notaron en su padre que los hizo cambiar la relación laboral.

En exclusiva para ciudad.com, los cantantes contaron en una entrevista, picantes secretos que los llevó a alzarse como uno de los máximos competidores entre sus pares, para quedarse con las mejores voces que se presentaron en las audiciones a ciegas.

El encargado de sacar los "trapitos al sol" fue Mau quien aseguró: "Llegamos diciendo 'hay que respetar a nuestro padre'. Pero cuando este cabrón llegó con tanques, bazukas… Porque él llegó a pelear sin que fuera en broma. Ahí Ricky y yo dijimos 'ah, esto es un juego sucio. Bueno, vamos a jugar'".

Instalados en Miami, el dúo confesó sentirse emocionado por el éxito del reality en Argentina y otros países del continente y por eso, ahora esperan regresar para continuar con las demás etapas que sostiene el programa, hasta conocer el flamante ganador.

A continuación, la entrevista completa brindada a Ciudad:

-¿Qué sienten al ver el programa en el aire después de haberlo grabado a principios de año?

Ricky: -Fue increíble, nos reunimos todos en casa de uno de nuestros hermanos para ver el estreno, que fue muchísimo más especial de lo que imaginábamos. Sabíamos que sería especial, pero yo me quedé frío al ver la cantidad de gente que ve el programa. Estoy emocionado y agradecido por la oportunidad.

Mau: -Normalmente estamos muy de acuerdo en muchas cosas.

R: Son muchos años conociéndonos. Con solo una mirada nos entendemos.

-¡Desde que nacieron!

M: Sí, ja. Pero nos pasó de tener momentos de dudas, diferencias sobre a quién elegir, o para qué lado ir. Entonces, nos mirábamos y nos acercábamos tapando el micrófono como para hablar en secreto.

R: Porque no podemos elegir dos cosas distintas, tenemos que ponernos de acuerdo.

M: -Pero es lindo tener la posibilidad de acomodarnos e ir sembrando en los participantes y en cada uno de los que argentinos un poquito de amor y de la relación de hermanos que tanto nos representa.

-Al momento de definir, ¿cómo es la negociación entre ustedes?

R: Yo confío mucho en Mau y él en mí, y eso es un problema, porque cuando llega el momento le digo: “Elegí vos”. Y Mau me dice: “No, elegí vos”. Hay veces que Mau me dijo: “Cerrá los ojos y elegí vos lo que sea”. O al revés, yo le dije que elija él.

M: -Es que hay tanto talento, todos son tan buenos que se hace todo más complicado. Como hablamos con la producción, posiblemente se haya hecho el mejor casting para este año y eso me pone muy contento.

-La propia Lali confesó que por momentos no se siente cómoda o calificada para juzgar a los participantes que “cantan el cuádruple de mejor” que ella. ¿Ustedes se sienten a la altura?

R: -Esta es la belleza de la música. Porque muchas veces como público uno escucha a los cantantes, pero nosotros no estamos buscando solo una persona que cante bonito, buscamos un artista. Porque hay un millón de personas que cantan mejor que yo, o que cantan mejor que Montaner. Y Montaner canta como los dioses, pero hay gente que canta mejor que él. Pero Montaner es Montaner no por lo bonito que cante. Hay artistas que tienen un rango más alto que mi papá, pero es el todo como artista. Su manera de comunicar, sus letras, sus melodías, cómo su voz cae sobre las melodías que compone, los arreglos musicales. Todo tiene que ver. ¿Si me siento capacitado? ¡Claro que me siento capacitado! El director técnico de la Selección Argentina no juega mejor al fútbol que Messi, y seguro que no juega mejor que el peor jugador de la Selección.

M: -Pero nuestro trabajo es darles las herramientas necesarias a estos artistas. Especialmente desde nuestro lado de productores y compositores de hace varios años.

R: Llevamos varios años, varios hits, canciones. Hay una generación de gente que quizá no conoce tanto nuestro trabajo, que es la generación de nuestro padre que dirán que no estamos capacitados para nada. Que Lali tampoco, pero porque no conocen nuestra trayectoria.

M: -Lali, por ejemplo, es una mujer demasiado humilde, pero posiblemente sea de las artistas más completas y que más sabe lo que quiere comunicar. Es extraordinario porque todas las devoluciones que da ella son de las cosas más precisas y más conscientes. La pega mucho, Lali es increíble.

R: -La producción estuvo haciendo esto por muchos años, y no son tontos, pone a la gente que sabe que va a rendir. Gracias a Dios, nosotros tuvimos una trayectoria de varios años en la que alcanzamos varias metas que nos dan el criterio de poder evaluar.

-Creen que como jóvenes soñadores que fueron, ¿van a poder separar la empatía que les generen los participantes del talento en sí mismo al momento de elegir?

M: -Lo bonito es que al principio nosotros estamos de espaldas. Ni los vemos ni sabemos sus historias. Entonces, primero tenemos que creer en su talento antes de siquiera saber sus historias. Lo más hermosos es que uno logra conocer a gente que tiene historias fuertes, conmovedoras, lindas. Pero al final el talento argentino agarra esas historias, las usan para comunicar algo y, si Dios quiere, algún día ser ejemplos o voces para la gente que no tiene la capacidad de decir esas cosas.

R: -La gente también tiene la costumbre al ver al que está en cierta plataforma grande, alta, con mucha exposición, de justificar con las historias. Que lo eligen por “pobrecito”. Eso es algo que dejamos en claro con mi hermano en nuestra carrera, y en este programa. La gente que está ahí tiene que estarlo por estar destinada a estar. La gente que se pone a hablar que se vayan lejos. Los que están en nuestro equipo, en este programa, están porque trabajaron duro, porque se lo merecen, son trabajadores talentosos y porque lo quieren.

-¿Cómo es trabajar con “papá”? O como dijeron, para ustedes en el set es Montaner…

M: -Llegamos diciendo “hay que respetar a nuestro padre”. Pero cuando este cabrón llegó con tanques, bazukas… Porque él llegó a pelear sin que fuera en broma. Ahí Ricky y yo dijimos “ah, esto es un juego sucio. Bueno, vamos a jugar”.

R: -Van a ver cómo con el paso de los capítulos la cosa se va poniendo más sucia. Cada vez más sucio.

M: -Al principio llegábamos con el respeto y demás. Y aunque seguimos respetándolo, buscamos la forma de ganarle.

-¿Están conformes con la repercusión de “3 de la mañana”, el tema que grabaron con Yatra y Mora?

R: -Estamos muy contentos. Fue nuestro lanzamiento más fuerte. En tan solo una semana llegamos a los 10 millones de reproducciones, que es una locura. Con el tema musicalizaron una partecita de La Voz Argentina y eso me emocionó mucho, porque es nuestro nuevo bebé. Estoy emocionado, contento de saber que esto solo es el principio de la canción, y que lo que viene para este tema es inmenso si Dios quiere.

-¿Empezaron los preparativos para un nuevo disco luego del suceso de Refresh?

M: -Se prepara un tercer disco que va a salir dentro de poco.

R: -Tercer grupo de canciones digamos.

M: Exacto. Todavía no tenemos un disco como tal, a diferencia de Refresh que teníamos todo el disco listo. De hecho, varios de los videos ya estaban listos porque hicimos todo al mismo tiempo. En este caso es distinto, nos estamos tomando el tiempo necesario, queremos ver cómo nos lleva la vida, Dios. Sobre todo porque todo está cambiando tanto que decidimos ser un poco más flexibles en este caso.

-Mau, vos que ya estás casado con Sara, ¿qué consejos le das a Ricky antes de su boda con Stefi?

M: -Lo que sí te puedo decir, Ricky, es que más allá del tiempo de casados, que con Stefi disfruten mucho el proceso de hacer la boda, trabajar en eso. Es algo que todos caemos en la tontería de estresarnos o frustrarnos con los detalles de la boda, es normal. Pero te diría que te lo ahorres porque el día del casamiento vas a decir “¡para qué carajo me estresé, si este es el mejor día de mi vida y no tiene nada que ver con esos detalles estúpidos que pensaba que iban a hacer a la diferencia!” Al final, tiene más que ver con ver a tu chica hermosa parada en el altar sabiendo que ese es el sueño de los dos, y punto.

R: -Le tomo el consejo.

Play VideoMau y Ricky analizaron a fondo la picante relación con Ricardo Montaner en La Voz Argentina

-En enero Montaner había dicho que por ahí alguno de sus hijos lo haría abuelo…

R: -A mí que no me mire mucho.

M: -Lo que yo te puedo decir es que para enero mi esposa y yo decidimos esperar un poco para ser padres, porque lo que no puede pasar es que estemos pariendo el mismo día de la boda de Ricky y Stef. Entonces, decidimos disfrutar la boda sin el miedo de que nazca ahí el bebé.

R: Y yo quiero que Sara se pegue una borrachera, la verdad.

-¿O sea que vos, Mau postergas la paternidad, y vos, Ricky la boda?

M: -Exacto.

R: -Es que si Sara está embarazada para mi boda no va a poder tomar alcohol. Entonces, que Mau postergue el embarazo.

M: -Está bien... Yo espero un poquitito más, porque al final todavía estoy disfrutando de mi matrimonio, enfocándome en crecer en una relación sana y estable.

-¿Cómo se llevan con la Sole y con Marley?

M: -Aprendemos mucho.

R: Aprendemos mucho y Marley tiene las mejores anécdotas del mundo, y aparte es un tipazo. Tuvimos la oportunidad de compartir con él en su casa. Su hijo y él son increíbles. Siento que tengo un nuevo amigo para toda la vida en él, y que esto no se va a quedar solo en el programa. Sino que cada vez que vaya a Argentina, si no lo fastidié, me gustaría poder compartir más con él porque lo quiero mucho. Y la Sole es una dama, es la seriedad y lo correcto en todo ese panel que hay. Yo la veo y ella es la luz, demasiado dulce, linda, me encanta poder compartir y aprender de ella.

M: -Es sabia.

R: -Ella me abrió muchísimo los ojos. Yo pensé que no conocía ninguno de mis temas porque canta folklore. Pero se sabe todas mis canciones. Eso habla mucho de ella. Y no solo por su papel dentro del programa, que es defender y apoyar el folklore, al artista argentino. Muchas veces tiendo a no darme vuelta si alguien canta folklore porque pienso que se van a ir con la Sole. ¿Por qué se van a ir conmigo? Pero ella dice que se sorprenderán. Y van a darse cuenta de que hay cosas que sorprenden, y que uno también se sorprende. Fue un trabajo hermoso, y hacerlo a su lado fue un regalo.

M: -Nosotros con Lali y Montaner obvio que nos conocíamos, y con Marley nos conocíamos pero medio de lejitos. Pero es impresionante lo rápido que creamos un amor extraordinario por la Sole. No sé si es porque pasamos mucho tiempo juntos, pero a ella la quiero demasiado y sé que con ella tenemos a alguien para contar, y que ella cuenta con nosotros para el resto de la vida, y eso es hermosísimo.