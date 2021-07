¡Tremendo! Ángela Leiva y Francisco Caivano a los besos en La Academia

viernes, 23 de julio de 2021 10:32

A los besos. Así se mostraron Ángela Leiva y Francisco Caivano en la noche de este jueves en ShowMatch La Academia. La pareja confirmó el amor entre ellos ante las cámaras y lo hicieron bailando un lento, muy acaramelados.

La pareja bailó cuerpo a cuerpo el tema de Celine Dion "My heart will go on" ante Marcelo Tinelli que registró todo a través de su celular para luego compartirlo vía Instagram.

Previo a comenzar el galanteo, ella advirtió que si él no le pedía el beso, ella no se lo iba a dar. Pero él redobló la apuesta, no sólo le pidió uno sino dos y se dio frente a las cámaras. Después de que el ritmo dejó de sonar, ellos siguieron unidos.

“Tremendo, ellos siguen, me encanta. Estás todo transpirado, Fran”, lanzó Tinelli y agregó: “hacen una linda pareja, felicitaciones, los dos son buenas personas. Qué lindo que la gente se quiera”.

Pero ella lanzó entre risas cómplices: “que yo lo haya besado no significa nada”.