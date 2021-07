Julián Weich habló desde su internación: "Tengo que pelear por esto"

viernes, 23 de julio de 2021 18:56

Julián Weich habló desde su internación por coronavirus, luego de ser pasado este jueves a terapia intermedia del IADT, donde se encuentra desde el 14 de julio.

Su médico Mario Fitz Maurice habló con el programa Otra vez juntos, que conduce Weich con Maby Wells, y contó qué le dijo su paciente.

“Está muy bien, él dice que se siente bien, casi que no podés tomar como valor clínico cómo se siente, porque él estuvo con parámetros malos sintiéndose bien, y le pone muchísima voluntad”. Además, resaltó: “Siempre que le preguntás dice: ´Bien, ¿qué voy a hacer? No me queda otra, tengo que ser positivo, tengo que pelear por esto, sé que salgo adelante’. Está con el ánimo por las nubes. En ningún momento se le cayó ni la buena onda, ni las ganas, ni el ánimo. No se dejó llevar por estar enfermo y por la terapia intensiva. Esto ayuda a la parte clínica, porque un 50% siempre lo pone el paciente, ninguno puede solo, acá se trabaja juntos, y él está poniendo su parte a pleno”, contó.

Además amplió: “Ayer le hicimos una pruebita a la tarde, para ver cuánto podía tolerar sin la cánula de alto flujo, y volvimos para atrás, lo cual es bueno; descomplejizar se llama el proceso. Le pusimos una mascarita con reservorio y lo toleró muy bien porque no aumentó la frecuencia respiratoria ni decayó la saturación en más de dos puntos. Eso hizo que pudiéramos tenerla un tiempito más, y entonces decidimos pasarlo a terapia intermedia”.