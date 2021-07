“Es un psicópata”, denunciaron a un reconocido actor turco en Argentina

jueves, 22 de julio de 2021 18:42

"Es un psicópata". Con esas palabras, María de Cicco definió a un actor turco que hace unos años conquistó a los argentinos interpretando a Ali Kemal en la ficción turca Las Mil y una Noches.

Se trata de Ergün Demir quien se vino a vivir a la Argentina y conoció a Cicco, con quien habría iniciado una relación que no terminó nada bien. Este jueves en El club de las divorciadas, la mujer expuso ante Laurita Fernández y el panel de especialistas su historia de vida.

Según su relato, Ergün se fue a vivir con ella practicamente en el momento en el que se conocieron y empezaron la relación. En ese tiempo, la mujer confesó que vivió un verdadero tormento: “me manipuló a través de la religión y se vino a vivir conmigo cuando todavía no lo conocía”.

De acuerdo a su testimonio, el actor turco la obligó a dormir en habitaciones separadas, a recitar el corán de memoria y a vestirse con ropa de hombre. Y en ese tiempo de convivencia, ella vivió una difícil situación que terminó con la atención médica en su casa.

“Cuando vinieron los doctores él se encerró en su habitación porque era una figura pública y no quería ser vista. Yo no sabía ni lo que me había pasado, me preguntaron por qué llamaba y no sabía qué decir”, explicó la mujer y luego agregó: “él vivía a expensas de hacerme todos los actos perversos, que son tan cotidianos, que uno no se da cuenta. Es un psicópata”.

Ésta no sería la única mala experiencia que quedó de este actor en Argentina. la conductora del programa de El Trece contó que Erg?ün Demir tiene cinco causas penales iniciadas por abuso sexual, violencia doméstica y estafa.

Al escuchar esto, De Cicco aseguró: “la embajada de Turquía no se hizo cargo porque él entró como ciudadano francés”.