El Polaco tiene nueva pareja y Marcelo Tinelli le envió un mensaje a Barby Silenzi

jueves, 22 de julio de 2021 15:15

Después de un reggaetón caracterizado por ser uno de los más hot bailados en este ciclo de ShowMatch La Academia, trascendió que El Polaco tiene nueva pareja y fue el propio Marcelo Tinelli el que le envió un mensaje a la bailarina, Barby Silenzi.

La madre de la hija más pequeña del artista será reemplazada en el reality y el cantante de cumbia tendrá que presentarse a las distintas galas con otra acompañante. Si bien la noticia la difundió Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, Tinelli fue el que confirmó lo ocurrido a través de redes sociales.

“Voy a contar lo de la fractura en La Academia, porque ayer, mientras bailaba, se empezó a sentir mal, y después fueron a una clínica (creo que fueron al Otamendi) una vez que terminó la grabación del programa, y tenía una fractura de costilla. Se fracturó una costilla y va a salir de La Academia por cuatro semanas una de las participantes, una de las más populares”, empezó anunciando Ángel De Brito.

En este sentido, agregó: “Estoy hablando nada más y nada menos que de Barby Silenzi. Ayer me preguntaron muchos en las redes ‘¿Por qué está con esa cara?’. Bueno, le dolía mucho, estaban bailando y sentía el dolor. No es de las más sonrientes, Barby, pero ayer estaba muy dolorida, así que el médico le dijo ‘Por cuatro semanas no podés bailar’”.

Minutos después del anuncio de De Brito, Marcelo retuiteó el artículo con un comentario sobre lo que va a pasar con el reemplazo de Barby. “Si El Polaco sigue por elección del jurado, @BarbySilenzi será reemplazada por @CelesteMuriega. Pronta recuperación querida Barby”, escribió el conductor de ShowMatch, junto con un emoji de un corazón.