Tras un baile "subido de tono", El Polaco estalló de bronca en La Academia

miércoles, 21 de julio de 2021 10:32

Este martes, El Polaco y Barby Silenzi prendieron fuego la pista de ShowMatch La Academia, con un reggaetón "subido de tono". Pese al haber dejado todo, la pareja se mostró molesta momentos después tras un actitud contra quienes ya habían hablado antes.

"Aunque al jurado no le gustó. nosotros pusimos lo mejor para este reguetón. Pero siempre falta algo... Les mando beso grande y buenas noches", señaló el cantante tras escuchar as devoluciones. Todo se debió a que el Jurado reveló que no les convenció el baile de la pareja y entre todos les pudieron un puntaje de sólo 16.

Pese al cruce que decidió lanzar casi a la salida de su performance, momentos después el artista compartió en su cuenta de Instagram fotos de diferentes momentos del baile, en el que se lo vio muy "caliente" con la madre de su hija más pequeña, Abril.

Al momento de escuchar las consideraciones de Ángel de Brito, Pampita, Jimena Barón y Hernán Piquín, ambos se mantuvieron con respeto, aunque como es característico de El Polco, no se quedó con "la espina atravesada".