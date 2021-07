Reynaldo Gianecchini, el galán que generó revuelo en Brasil y vuelve a conquistar a la Argentina

miércoles, 21 de julio de 2021 00:00

Reynaldo Gianecchini (48) es uno de los actores más carismáticos de Brasil. Admirado también por su belleza física, es frecuente su aparición en tapas de revistas y en campañas publicitarias. En Argentina, lo conocimos cuando interpretó al médico Edu, en "Lazos de familia" y ahora regresa a la pantalla de Telefe pero como un tentador villano en "Dulce ambición".

En el último tiempo, Reynaldo llamó la atención de los medios al dejar de ser artista exclusivo de la cadena Globo (una decisión de la empresa ante los embates de la pandemia), lo que lo deja libre para trabajar para otras productoras y canales y también por su elección sexual.

Aseguraron que es el primer galán de telenovelas declarado abiertamente pansexual. Quién mejor que Reynaldo para explicarlo: "Nunca he querido levantar ninguna bandera. Yo creo en la libertad de ser lo que cada quien quiera ser. Creo que todos tenemos muchas facetas dentro y que la sexualidad refleja mucho eso. Yo no tengo miedo de mirar qué hay más allá. No me encajo en ninguna definición”, dijo a la agencia de noticias EFE.

“A la gente le encanta encasillarme. Dicen que soy gay, pero yo no me considero eso. Me considero todo al mismo tiempo. Si hay que tener una palabra para mí, entonces es ‘pan’ (pansexual), porque ‘pan’ es todo”, destacó. Lo cierto es que no se le conoce pareja al actor que siente gran devoción por sus perros y por la vida saludable.

"Estamos en un tiempo muy importante para quebrar varias cosas negativas como el racismo, la homofobia, con las formas que impiden que la gente sean como son, que no sean juzgadas o discriminadas, que no tengan un espacio propio porque son diferentes a la mayoría. Si tengo alguna lucha es esa, la de la libertad”, aseguró.

Gianecchini debutó como actor en 2000, cuando interpretó al joven estudiante de medicina Edu, en la icónica telenovela “Lazos de familia”. Después vinieron grandes producciones como «El color del pecado», «Belissíma», «Verdades secretas» y «La ley del amor». En Dulce ambición interpreta al playboy Regis Montavani que promete sorprender con su historia.