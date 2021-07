"No soy ni la primera ni la última": Ángeles Balbiani habló de su relación con Jorge Rial

viernes, 2 de julio de 2021 00:00

Ángeles "Angie" Balbiani estuvo en el programa de su amiga Carolina "Pampita" Ardohain no sólo para compartir su felicidad por su segundo embarazo, que fue muy buscado, sino para referirse a un rumor.

Se trata de la presunta relación sentimental con Jorge Rial y su salida de "Intrusos". "¿Qué pasó con Rial? ¿Qué fue lo que hizo que surgiera esa versión?", dijo Pampita.

"La realidad... te voy a contar lo que pasó. Mi contrato en Intrusos vencía en febrero y al llegar mi fecha de caducidad, en una reunión me dicen: "Angie, vamos a hacer un cambio; vamos a incorporar a otra persona. Gracias por todo; hasta acá llegamos". Esto suele pasar en la tele y me ha pasado con Cris Morena antes, con el tema de los contratos", comenzó a contar la panelista y periodista.

"Obviamente, siendo Jorge Rial una figura a la que no le dejan pasar una... Yo no soy ni la primera ni la última a la que le van a adjudicar un rumor de romance. Puede haber salido el rumor de un enemigo de él o la necesidad de generar prensa. El rumor original tenía que ver con que la mujer de él quería que yo me quedara sin trabajo", destacó.

Al respecto fue contundente: "yo no cargo ninguna mochila porque yo no salí con Rial. Por lo menos si hubiera salido con un conductor famoso habría cambiado el auto".