"A veces no quería pero...": Natalia Pastorutti habló sobre el rol de su papá en su carrera

viernes, 2 de julio de 2021 00:00

Unidas desde siempre, Natalia y Soledad Pastorutti hicieron un sólido camino en la música pero supieron diferenciarse. A la explosiva "Gringa de Santa Fe" la complementa una voz dulce y con un repertorio más personal. En plena promoción de su nuevo material, Nati estuvo en "Los Mammones" y habló de todo.

"Soy mucho más tranquila comparándola con Sole. Si bien hago muchas cosas, tengo proyectos, me levanto temprano y el día tiene 25 mil horas, soy más tranquila. Siempre la apaciguaba y traje a la tierra a Sole en sus ideas más locas, las que tuvo y las que tiene", aseguró la cantante que fue mamá hace poco de Salvador, su segundo pequeño.

Recordó que hacían todo juntas: "guitarra, cerámica y tenis; no había muchas posibilidades en Arequito. Con nuestro profe de guitarra, de Casilda, nos presentábamos en público con dúo o trío para mostrar lo que sabíamos".

Acerca de su papá, señaló que "fue el primero que confió en Sole y vio que había algo distinto. Después siempre la acompañé a Sole. Nosotros somos una familia tipo: papá mecánico, mamá ama de casa y nosotras, muy unidas porque nos llevábamos poca edad. Mi papá nunca nos obligó a cantar. Siempre recuerdo de esos momentos que a veces no tenía ganas de ir, a los 14 años. Quería estar con mis amigos, salir; quería otra cosa. Pero cuando subía al escenario, todo esa desaparecía y me decía: "no, prefiero estar acá cantando y disfrutando de esto".

Para Nati, la presencia de lo que pasó en Cosquín está intacta en su memoria: "me acuerdo que nos fuimos a buscar un teléfono público para contarle a nuestra abuela lo que había pasado, como no se hubiera enterado. No tomábamos dimensión de lo que ha pasaba".