Gladys, La Bomba Tucumana, habló de su gran dolor: "me niego a esa realidad"

lunes, 19 de julio de 2021 00:00

Este domingo, Gladys, La Bomba Tucumana, participó del tradicional almuerzo con Juana Viale, y entre sus fuertes declaraciones y revelaciones, se quebró al hablar del gran dolor que vive hace un tiempo y la agobia hasta este momento.

Se trata de la muerte de su hermana, sobre quien dijo: “Creo que todas las personas saben lo que me ha pasado en esta época tan tremenda que vivimos de pandemia, que me tocó perder a mi hermana, que todavía hasta el día de hoy no lo puedo creer”.

Ya emocionada, siguió hablando de su pérdida y agregó: “No es cierto, me niego completamente a esa realidad que me pasó a mí y que le pasó a mucha gente en el mundo. Considero que Dios me hizo una mujer extremadamente fuerte porque siempre voy al frente en todo, y estoy sola, porque no tengo a nadie acá”,

Gladys aseguró ser una mujer que está sola, ya que toda su vida la tiene en Tucumán. "Mi hijo vive en Córdoba, le mando un beso enorme que es el amor de mi vida, es todo, es mi motor para salir adelante, es el que me aconseja, es el que me habla”.

La hermana de la artista falleció en abril, por coronavirus, y se llamaba Olga Jiménez; y fue la propia Bomba quien le confirmó la triste noticia a Ángel de Brito: "Amigo, estoy destrozada sin consuelo! Esto no es cierto Dios mío. Es un sueño, no puedo más", le escribió.

En este contexto, también recordó su contagio de covid-19 durante los primeros días de este año. “Los médicos que me atendían me decían es leve, pero leve uno igual te estás muriendo. O sea que no subestimemos a este virus, hay que seguir cuidándonos porque es tremendo lo que se siente en el cuerpo”, finalizó.

https://www.instagram.com/p/CRejEeuA-wA/