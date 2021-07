"No la vi nunca más y la recuerdo siempre": Abel Pintos estalló en llanto por una amiga

domingo, 18 de julio de 2021 09:40

Abel Pintos fue el invitado destacado en "PH Podemos Hablar" y sorprendió al contar una historia de su infancia que lo marcó. Habló de una nena que lo marcó con su gran cariño y que falleció a temprana edad.

“Volvería al día de mi comunión, porque fue la última vez que vi a una amiga que se llama Corina” comenzó al dar un paso al frente para dejar una anécdota en el momento del "fuego". Inmediatamente, se emocionó.

“Una amiga de la infancia que, cuando se fue, porque no se podía quedar mucho tiempo por un tema de salud, me mandó a decir con otra amiga que me quería dar un beso en el cachete. La aclaración fue genial”, describió el cantante y compositor que se iba desarmando en lágrimas.

“Yo le di un beso a ella y me dijo: "te quiero". Pero yo no sabía decir "te quiero" y no la vi nunca más”, dijo con la voz quebrada y in poder levantar la mirada. “La recuerdo cada día de mi vida. Nunca antes lo conté", señaló totalmente quebrado y rodeado de la mirada conmovida de sus compañeros de programa.

Además, el cantante recordó cómo fue el día en que cantó en el casamiento de Leo Messi y Antonella Roccuzzo.

"Acepté ir porque me contaron por qué me querían que yo esté. Antonella tenía una conexión muy linda con la canción y que el tema los había acompañado en distintos momentos. Eso fue emocionante. Por eso dije que sí", reveló Abel.

El tema es que lo habían contratado como sorpresa para el evento y como era un casamiento importante, tuvo que llevar la discreción a otro nivel. "Estuve un día y medio encerrado en el hotel para que no me viera nadie, porque era sorpresa para ambos. Entré por la cocina y aparecí en un lugar con un pianista. Cuando entré y lo vi a él por primera vez, desde el lugar de cholulo, fue muy fuerte porque este tipo es un grande", recordó.

Fue así que escondido tras una columna esperó hasta que le hicieron una seña y comenzó a cantar. "Cuando miré los vi a los dos que estaban muy emocionados. Fue en la ceremonia propiamente dicha. Ellos estaban paraditos junto con el oficiante y yo escondido detrás de la decoración. Cuando comencé a cantar "Sin principio ni final", fueron los familiares que estaban en primera fila los que se dieron cuenta que era yo quien cantaba. Al ver que todos se estaban emocionando y mirando hacia mí, recién me vieron ellos dos. Fue super lindo".

"Cuando terminé de cantar, no sé que pasaba, yo salgo y hago otra vez todo el caminito hasta la habitación. Ahí me llaman que Lionel y Antonella querían saludarme. Fuimos hasta el segundo piso y nos encontramos. Son dos divinos.Fue curioso porque medio que los tres nos pedimos una foto al mismo tiempo", sentenció.