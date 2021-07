¡Qué jugador!: Nicolás Tagliafico sorprendió a su novia con una romántica propuesta de casamiento

sábado, 17 de julio de 2021 18:37

Hace una semana, Nicolás Tagliafico se colgaba una medalla dorada en el pecho después de ganar junto a la Selección Argentina la Copa América. Hoy, decidió compartir con sus seguidores otro momento importante y feliz de su vida: su compromiso con su novia.

Según compartió en sus redes sociales el defensor del Ajax, la propuesta a Caro Calvagni fue al atardecer en una paradisíaca playa de las Islas Maldivas. "Dijo que si!! Te elijo hoy y por el resto de mi vida! Te amo mucho", contó Taglia en sus redes.

Por su parte, ella compartió una galería de fotos del emocionante momento en el que el jugador se arrodilló. "Sí quiero para siempre. El momento más mágico que viví en mi vida. Tal cual como me lo imaginé en mis sueños. No puedo explicar la felicidad que siento. Te amo con todo mi corazón. Sos lo mejor que me pasó en la vida", publicó la influencer.

El amor está en el fútbol

Al parecer, la victoria del seleccionado generó una onda expansiva de amor. Es que al mismo momento en el que Messi levantaba la copa en el Maracaná, un joven le entregaba un ramo de flores y un anillo a su novia, trepados en un semáforo y con el Obelisco de fondo.

Le pidió casamiento arriba de una semáforo en el obelisco, un campeon pic.twitter.com/sVQgWYftXW — Enrique Yanzon (@EnriqueYanzon) July 11, 2021

Las imágenes se viralizaron en Twitter en la cuenta de Enrique Yanzón que fue foco de todo tipo de comentario en las redes. Muchos de los comentarios en la publicación aseguran que fue una promesa del joven pedirle matrimonio a su novia, si Argentina salía Campeón.