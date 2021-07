Luciana Salazar analiza demandar a Martín Redrado: "me trató casi de loca mentirosa, fabulera"

viernes, 16 de julio de 2021 15:28

Un nuevo capítulo se abrió en las últimas horas en la pelea entre Luciana Salazar y Martín Redrado. Es que la rubia anunció que analiza demandar al político por el daño que le ocasionó con las expresiones que tuvo él hacia ella.

La medida la va a tomar después de que él no se presentó ante la Justicia a declarar y se habría producido el revés judicial. "Hubo un revés judicial fenomenal, no se presentó. Las pruebas en el escrito que presentó no le funcionaron. A la justicia penal no le pareció que era correcta para lo que demandaba. En ese sentido hubo un revés judicial", comenzó explicando Luciana en Los Ángeles de la Mañana, LAM (El Trece).

"Ahora estoy viendo hacerle una querella a él. Me trataron de cualquier cosa, casi de loca... Todo lo que dijo era verdad, el mail, en ese interín fue verdadero. Son un montón de cosas que estamos analizando, ahora estamos en la feria judicial pero después...", señaló Salazar.

Luego aclaró que la abogada Ana Rosenfeld no la representará a ella porque quiere que ella oficie de testigo en la causa. "Si a alguien no quiero perder de testigo es a Ana", aseguró.

Luego indicó que lo que analiza es iniciar una causa civil porque le generó "mucho daño". "Me trató casi de loca mentirosa, fabulera. Lo económico no tiene que ver con la causa", subrayó.

Además indicó que "tiene que ver con el hecho puntual que pasó en Miami, conté la verdad, no mi verdad, la verdad" y finalizó: "esto es por mi hija, yo me puedo bancar un montón de cosas pero jugar con los sentimientos de un menor, no, no lo puedo entender".