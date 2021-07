¡Lo dijo! Germán Martitegui confirmó cuándo regresa Masterchef Celebrity 3

viernes, 16 de julio de 2021 10:16

La rompió con el rating más de una vez y cada noche era trending topic en Twitter. Masterchef Celebrity fue la gran apuesta de Telefe desde el año pasado y el resultado de la audiencia los acompañó. Desde que empezó La Voz, por Telefe en la misma franja horaria, la pregunta de los seguidores era ¿cuándo vuelve el reality de cocina?

Si bien trascendió que los productores ya están pensando en la siguiente temporada e incluso habrían cursado invitaciones a algunos famosos, todavía no había circulado ninguna precisión. Hasta ahora.

Germán Martitegui no solo confirmó que vuelve el programa sino que lanzó que ya hay fecha estimada para empezar a grabarlo. “Va a haber MasterChef 3", confirmó el prestigioso chef en diálogo radial con María O’Donell, ex participante del concurso, Luego dijo que aún falta ya que al canal aún le queda por estrenar Bake Off pero adelantó que “lo empezamos a grabar este año”.

El programa está conducido por Santiago del Moro y tiene como miembros del jurado a Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. En la primera edición ganó Claudia Villafañe mientras que en la segunda, lo logró Gasatón Dalmau.

Tras finalizar el certamen, desde la producción empezó a trabajar en otro de los tanques que tuvo en el 2020 y que le fue muy bien: Bake Off Argentina. Allí no estará Martitegui como jurado, quien por ahora se aboca a su restó: “Ahora tengo mi restaurante y otro por abrir y sin grabar siento que no estoy haciendo nada”.

El regreso del certamen que busca al mejor pastelero

Vuelve "Bake Off Argentina" y la producción quiere evitar que se repita una fuerte polémica que marcó la edición anterior. Pero los postulantes no dejaron pasar esas particularidades y las viralizaron.

Conducido por Paula Chaves, en la última edición de "Bake Off" se consagró a Damián Pier Basile luego de una polémica. Es que Samanta Casais, quien se consagraba como ganadora, no era pastelera amateur sino que tenía experiencia en el rubro e incluso había participado en programas de TV. En una nueva final, el jurado eligió a Basile e hizo su descargo, ya que se trata de un formato internacional cuyas reglas se respetan en cada país en el que se emite.

Por eso, en el formulario para esta edición se incluyeron preguntas como ¿Pertenece a algún grupo relacionado a la pastelería?”, “¿Has estudiado alguna vez algún aspecto de la comida, pastelería o panadería a cualquier nivel?” y “¿Has trabajado alguna vez en un campo relacionado con alimentos/cocina, pasado o presente?“.

?¿HAS TENIDA UNA CONDENA CRIMINAL?



POLÉMICA: El NUEVO y ESTRICTO REGLAMENTO de Bake Off Argentina 2021 tras el FRADE de Samanta Casais #BakeOff



VIDEO: https://t.co/qa4148DBcB pic.twitter.com/vo3jf27W5M — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) July 13, 2021

Si se contesta afirmativamente, se le pide al postulante que detalle la información.

Además, se aclaró expresamente que para participar se debe "ser cocinero amateur y no haber prestado servicios como pastelero y/o panadero profesional ni haber tenido un emprendimiento o negocio vinculado”.