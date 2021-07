"Es jodido": Lali Espósito respondió a las críticas al jurado de "La Voz Argentina"

viernes, 16 de julio de 2021 00:05

Lali Espósito es una de las jurados de "La Voz Argentina" que, al igual que Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti, salieron al cruce de criticas a la manera en la que dejan fuera de competencia a algunos cantantes.

"Pero Lali por qué le dicen que la rompió y no se dan vuelta? Pobre hombre no hagan eso" y "Si no lo van a elegir no me pongan la historia del padre porque nos hace mier..", fueron algunos de los posteos en Twitter que la cantante y actriz decidió responder.

Hay que elegir solo 24 de cientos que escuchamos!!!! Es tan jodido les juroooooooo #LaVozArgentina — Lali (@lalioficial) July 16, 2021

"Hay que elegir 24 de casi 200 que escuchamos .... todos cantan hermoso", señaló. Y sobre los participantes con duras historias de vida señaló: "Y nosotros que no lo sabemos .... lo vemos al aire todo.... TERRIBLE".

Hay que elegir 24 de casi 200 que escuchamos .... todos cantan hermosouD83DuDE4F https://t.co/zSNUVrn8oY — Lali (@lalioficial) July 16, 2021

Tras la seguidilla de mensajes, optó por sintetizar: "Hay que elegir solo 24 de cientos que escuchamos!!!! Es tan jodido les juroooooooo #LaVozArgentina"

Que dificilllllllllllll esto lpm!!!! uD83DuDE28 — Lali (@lalioficial) July 16, 2021

Pero la decepción también golpea a la cantante cuando no es elegida por los participantes y uno de esos casos no pasó desapercibido. La venezolana Victoria Rengel impactó con una performance auténtica y original. Eligió una canción particular (Los amores en la crisis) y tanto Soledad Pastorutti como Lali no fueron indiferentes. Entre ambas se dio la batalla para saber quién "se la llevaba".

La joven había anticipado antes de entrar: "me gustaría que se dé vuelta La Sole. Me encanta. Si se voltea, me muero, me muero y revivo y sigo" Y después sorprendió: "hace un par de días soñé que se volteaba Lali y dije: "bueno, vamos con Lali". En tanto, la mamá de Victoria eligió a Montaner.

Ella, ante las devoluciones de las jurados, repitió exactamente lo que había anticipado antes y Lali Espósito ya disfrutaba tenerla en su team pero... se fue con la Sole. Tanto en TV como en Twiiter, la estrella no se guardó la bronca: "La ilusionada que me pego #LaVozArgentina".

Los comentarios no se hicieron esperar y su fandom la apuntaló en la "plantada" que le hizo Victoria que ¿tendrá revancha en las batallas que se vienen?