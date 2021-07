La Academia: Romina Ricci sorprendió con un monólogo, quedó eliminada y llovieron los memes

jueves, 15 de julio de 2021 00:40

Ser o no ser, morir o dormir. Este miércoles en la noche, Romina Ricci sorprendió a todos en La Academia 2021 al interpretar un monólogo de William Shakespeare en la noche de duelo.

La actriz apostó una disciplina que no había sido empleada en la pista y si bien cosechó elogios de Marcelo Tinelli, no gustó en el público que terminó decidiendo que quedara fuera del certamen.

La actriz se convirtió en la nueva eliminada de La Academia 2021 por la decisión del público. El 74% de los seguidores votó a favor de Mario Guerci. Previamente, el jurado salvó a Rocío Marengo, Lizardo Ponce, Mariana Genesio Peña y Débora Plager.

"Me encnató hacer este monólogo, me voy super feliz. Me divertí muchísimo, me reí muchísimo", expresó la morocha al momento de despedirse.

La actuación de Romina Ricci hizo que su nombre fuera tendencia en Twitter y hubo mensajes de todo tipo de los seguidores, incluso muchos memes.

ROMINA RICCI SOMOS TODES A FIN DE MES. https://t.co/2KEkzec4ig — Leila Orsaria (@Leiorsaria) July 15, 2021

Me acabo de dar cuenta qué Romina Ricci le estaba hablando a su concha. #ShowmatchLaAcademia pic.twitter.com/8P46QMKcLn — uD83CuDDF9?????uD83CuDDE6?????uD83CuDDFB?????uD83CuDDF4????? (@ta_olguin) July 15, 2021

Lo que hizo Romina Ricci en #Showmatch2021 es lo mismo que hizo Esmeralda Mitre el año pasado pero la diferencia que no es cool y se le reían — Luisina (@Cuerva1987) July 15, 2021

Cuando pensaba que nada podía ser peor que Romina Ricci, sale Lizardo Ponce. Que patético es todo. Necesito con urgencia que vuelva Mastercheff — Rebecca (@Rebecca23031459) July 15, 2021

Yo quiero de lo que fuma Romina Ricci — uD835uDE7BuD835uDE9EuD835uDE8DuD835uDE96uD835uDE92 (@Ludmicolasanti7) July 15, 2021

Romina Ricci esta teniendo un delirio y pico de psicodelia en vivo ayudenla #ShowmatchLaAcademia — gonza DON'T GO YET CAMILA IS COMING (@g0rgeouskbello) July 15, 2021