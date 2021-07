Doctor Milagro: renunció Ali Vefa y la noticia sorprendió a todos

jueves, 15 de julio de 2021 00:00

Doctor Milagro atraviesa la segunda temporada con historias que constantemente atrapan a sus seguidores, mucho más que en la primera. La ficción turca de Telefe mantiene hoy al fandom atado a sus asientos de la mano del futuro de la bebé de Kivilcim. Y precisamente unido a esto es que todos los fans se vieron sorprendidos.

Es que Ali Vefa (Taner Ölmez), el joven médico con autismo y sindrome del sabio cuya historia gira dentro del hospital Berhayat, decidió no solo renunciar a este trabajo sino también no seguir adelante con su sueño de ser cirujano. La dimisión se la presentó Tanju (Murat Aygen) sin advertir previamente a nadie la decisión que había tomado. Fue "de la noche a la mañana" y no lo supo nadie antes ni siquiera su novia Nazli (Sinem Ünsal) ni a su hermano de corazón, el doctor Ferman (Onur Tuna).

"Ya no soy residente. Renuncio. Acá tiene, es mi renuncia... El doctor Adil (Reha Özcan) ya no es el jefe y como usted me odia, no se qué será de mi. Así que renuncio antes de que usted me despida", le informó Ali a Tanju en el capítulo que se vio en la noche de este miércoles.

"Conseguí trabajo en el orfanato. Desde ahora seré practicante. Soy capaz de hacer lo que sea por mi hermana menor", agregó luego Ali frente a un doctor Tanju que quedó atónito por lo escuchado. "¿Qué hay de ser un cirujano? ,¿No era lo que más te gustaba?", le preguntó.

"Lo fue pero terminó. Seré un practicante ahora", cerró sin dar pie a ningún cambio.

La noticia sorprendió a todos dentro del hospital pero principalmente a Nazli quien le recriminó la decisión que tomó sin consultarle. "Cuándo pensabas decírmelo. Enterándome por los demás, ¿se supone que así no me iba a molestar?", le preguntó la novia.

Alí le confesó que su decisión es por la bebé, porque él siente la responsabilidad del hermano mayor y quiere cuidarla donde esté. Sin embargo esa respuesta terminó siendo muy dura para Nazli: "Quién diablos es para tí esa bebé. Alí yo soy tu novia, por qué no me dijiste que tomarías una decisión así... Habría intentado con todas mis fuerzas para convencerte que no renunciaras... ¿no crees que te arrepentirás estar lejos de mi?".

Pero él fue contundente: "no, al contrario estoy feliz. Soy el hermano mayor y es lo que tengo que hacer".

Ahora la historia toma un doble giro que sin dudas mantendrá a todo el fandom atado a sus sillas en los próximos capítulos.