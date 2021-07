Carolina "Pampita" Ardohain ya tiene reemplazo en ShowMatch La Academia

jueves, 15 de julio de 2021 21:35

Carolina "Pampita" Ardohain está en la cuenta regresiva para recibir a su hija, la primera con su esposo Roberto García Moritán, y transita los últimos días de intenso trabajo. Este jueves, se conoció quien la reemplazará en ShowMatch La Academia.

La modelo y conductora habría tenido voz y voto para definir entre las posibles candidatas y la elegida sería Denise Dumas, quien tiene trayectoria trabajando para la productora de Marcelo Tinelli y tuvo una participación en el Bailando. Ella se encargará de juzgar a los participantes que compiten en los distintos ritmos en el tiempo que Pampita esté dedicada a su beba.

Es conocido que tiene planes de estar en poco tiempo luego de dar a luz de regreso al trabajo, tanto en ElTrece como en NET TV, donde está al frente de "Pampita On Line".

En tanto, se la ve más que activa ya que está grabando su reality para la plataforma "Paramount Plus" y en las tardes, su casa se convierte en un estudio de grabación en la que se luce con distintos looks. Mientras sigue con su agenda, la ansiedad por su parto crece.

El pasado miércoles, Carolina "Pampita" Ardohain interrumpió las grabaciones de su reality para hacer un vivo en Instagram desmintiendo que estuviera en la sala de partos, teniendo a su beba. La conductora y jurado de ShowMatch La Academia destacó que le explotaron el celular a mensajes y llamados y decidió "hacerla corta" y mostrarse en un video.

Un día después, habló de lo que pasó en su programa "Pampita Online": "están desesperados ya, ya la gente no puede más. Ya ni siquiera mis seguidores me bancan en esta. Es como "dale basta. Tenela de una vez". Destacó que a sus compañeros del programa les contestó rápidamente en el grupo de WhatsApp ya que se sorprendieron. "Descontracturamos rápido", acotó.

"Me quedó agarrada a la mesa y hasta que no tenga un ajuar para una generación entera, no paro", bromeó.