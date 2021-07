Lio Pecoraro: "estuve días al borde de la muerte y la pasé muy mal"

martes, 13 de julio de 2021 14:48

Fueron momentos durísimos los que pasó pero logró superarlo y hoy lo cuenta con mucha alegría y emoción. Lio Pecoraro logró superar la leucemia miloide que tenía y lo había dejado al borde de la muerte. Fueron meses muy difíciles en los que nunca dudó que iba a salir adelante y se iba a recuperar.

El periodista contó su experiencia en Los Ángeles de la Mañana, LAM (El Trece), donde contó cómo fue el tiempo previo a detectar la enfermedad y cómo vivió el proceso de internación, incluso en Terapia Intensiva.

"Me pasó una cosa muy loca, aparezco de lunes a lunes en TV, hace muchos años. Tenía mi programa propio en Crónica y desaparecer de la nada iba a despertar muchas especulaciones. Por decisión propia dije lo tengo que contar. Lo sabía solo mi familia, Fernando y mi productora que había cerrado la boca", comenzó relatando Lio en el programa de este martes al mediodía.

Luego contó que estando internado en el Hospital de Clínicas grabó el video que conmocionó a todos donde contó su situación y sintió que "podía ayudar a mucha gente" al contar la enfermedad que tenía. Así fue como la reacción fue tal que mucha gente fue a donar sangre y plasma.

"Me aferré a un decreto, decretado, ganado y sanado. Dije esta película la transité, ya la filmé y la gané", dijo entre risas desde el móvil donde se lo vio con una boina que cubría su cabeza aún sin cabello.

Lio contó cómo fue ese momento en el que el cuerpo empezó a darle indicadores de que algo no andaba bien. "Estaba en las afueras del estudio, del canal y con José María Listorti y mientras hablábamos de la tele, del rating, lo nombro a Listorti pero luego me puse a pensar 'qué nombre le dije a este chabón'. Después me preguntaba cómo se llama la conductora del programa", relató algunos de esos hechos que vivió antes de ingresar al canal y que le llamaron la atención.

Ante este escenario, y advirtiendo que algo no andaba bien en su salud, decidió "hacer el ejercicio de repetir una canción, todo esto mientras daba vuelta en el canal" pero no podía porque se olvidaba. Al confirmar lo que le estaba pasando, lo primero que pensó era que estaba sufriendo un ACV y por eso le preguntó a sus compañeros si veían que su cara estaba bien o tenía alguna hemiplejia. "Le decía a mi productor que sabía quien era pero no lo podía nombrar, porque no me acordaba el nombre", recordó.

Ese día no salió al aire y comenzó una serie de estudios neurológicos que descartaron cualquier accidente cerebro-vascular. Sin embargo los análisis de sangre no tuvieron un buen resultado. Ahí figuraron todos los parámetros alterados y luego los médicos le confirmaron que era leucemia.

"Lo que me pasó en canal 9 fue un aviso para irme a ver. El médico me dijo 'Lio tenés leucemia'. En ese momento el mundo se me vino encima, fue como caer como 10 pisos más abajo. Fue un sábado en la mañana, no fui a Crónica. Le llamo a Fernando y le dije tenes que venir porque me tengo que internar. Lo mejor que encontré fue el Hospital de Clínicas que es público y le agradezco porque me atendieron espectacular", destacó.

La familia de Pecoraro vive en Rosario, Santa Fe, y como todo ocurrió en la época del inicio de la pandemia en el 2020, no pudo contar con la presencia de ninguno de ellos. Además toda la comunicación fue a la distancia lo que hizo más difícil todo.

"Fue toda una vorágine que en una hora tuve que contar todo, que era leucemia y tenía tratamiento. Tuve 4 etapas, la primera es la inducción que fue la más dura, que terminé en terapia intensiva con pronóstico totalmente duro. Gracias a que soy sano, no fumo, no consumo droga, pude salir adelante. Soy una persona que hace mucho deporte", destacó y subrayó que pese a eso estuvo "días al borde de la muerte y la pasé muy mal".

En noviembre del año pasado, unos días antes de la muerte de Diego Maradona le hicieron punción y detectaron que la enfermedad mínima residual había desaparecido".

Finalmente contó que una de las personas que lo visitó en el hospital había soñado que Lio se recuperaba y que brindaba una entrevista a Ángel de Birto en la que él hablaba de su recuperación.

"Me aferré a mi decreto, creo que hubo un aviso del universo, en cada cosa que uno quiera creer. Decretado y ganado y le agregué sanado", finalizó mostrando la imagen de la Virgen de Guadalupe y subrayando: "nunca me victimicé, nunca sentí al enfermedad, nunca sentí que era yo, nunca me quejé, nunca pregunté por qué a mi sino que pregunté por qué no a mi si somos todos iguales".