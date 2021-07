"La ilusionada que me pegó": la decepción de Lali Espósito en "La Voz Argentina"

martes, 13 de julio de 2021 00:00

Así como los jurados tienen sus estrategias para convencer a los participantes de "La Voz Argentina", los cantantes también hacen sus jugadas. Y eso fue lo que pasó en la emisión que se vio este lunes en Telefe y tuvo como protagonista a Lali Espósito.

La venezolana Victoria Rengel impactó con una performance auténtica y original. Eligió una canción particular (Los amores en la crisis) y tanto Soledad Pastorutti como Lali no fueron indiferentes. Entre ambas se dio la batalla para saber quién "se la llevaba".

La joven había anticipado antes de entrar: "me gustaría que se dé vuelta La Sole. Me encanta. Si se voltea, me muero, me muero y revivo y sigo" Y después sorprendió: "hace un par de días soñé que se volteaba Lali y dije: "bueno, vamos con Lali". En tanto, la mamá de Victoria eligió a Montaner.

Ella, ante las devoluciones de las jurados, repitió exactamente lo que había anticipado antes y Lali Espósito ya disfrutaba tenerla en su team pero... se fue con la Sole. Tanto en TV como en Twiiter, la estrella no se guardó la bronca: "La ilusionada que me pego #LaVozArgentina".

Los comentarios no se hicieron esperar y su fandom la apuntaló en la "plantada" que le hizo Victoria que ¿tendrá revancha en las batallas que se vienen?

¿Se va?

Soledad Pastorutti está en un gran momento en la televisión con una fuerte presencia en Telefe como jurado de "La Voz Argentina". Pero también se sumó a "La peña de Morfi", primero como conductora invitada y luego, a cargo de un segmento.

Sin embargo, el pasado domingo no se la vio en el segmento de "La Peña Federal" y no hubo mención acerca de su ausencia. Tampoco hubo invitados folclóricos y se destacó la actuación de Juanse, a puro rock. Al ser consultada sobre eso por sus seguidores en Twitter, la Sole habló francamente.

"Me tomé unos días con la familia", destacó la cantante que se mostró en las redes disfrutando de la final de la Copa América en familia, en las redes sociales. ¿Volverá este domingo? Habrá que esperar ya que se hizo extrañar entre sus seguidores.