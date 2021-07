De qué se trata "La señora Fazilet y sus hijas", una de las novelas turcas que reclama el fandom argentino

domingo, 11 de julio de 2021 15:42

El fandom argentino de las series turcas no deja de sorprender. En redes sociales se arman y comparten trivias, encuestas y barajan posibles incorporaciones a la TV abierta, en especial en la pantalla de Telefe que en los últimos años apostó a las producciones turcas.

Una de ellas, candidata para las tardes, es "La señora Fazilet y sus hijas". ¿De qué se trata? Dirigida por Murat Saraçoglu y Günay Günydin, con guion de Sirma Yanik y protagonizada por célebres intérpretes con gran legión de fans como Çaglar Ertugrul, Deniz Baysal y Alp Navruz, la ficción también se centra en la historia de amor entre los jóvenes protagonistas, muy al estilo "Orgullo y Perjuicio" de Jane Austen.

HOY a la 1:00 pm, no te pierdas el GRAN LANZAMIENTO uD83CuDF8AuD83CuDF89uD83CuDF8A de "La Señora Fazilet y sus Hijas", una historia de la vida real que te atrapará desde el primer momento uD83DuDCFAuD83DuDCFA. pic.twitter.com/SMQUslj94p — Canal 1 (@Canal1Colombia) February 12, 2018

Producida por Avsar Film y distribuida por Inter Medya, la señora Fazilet (Nazan Kesal) y sus hijas son una familia que viven una vida modesta. El único sueño de la señora Fazilet era hacerse rica, pero no lo ha conseguido. Después de la muerte de su marido, vive en una pequeña casa y para ella todo ha sido un fracaso. Su mayor apoyo es su pequeña hija, Ece (Afra Saraçoglu). Su otra hija, Hazan (Deniz Baysal), que ha sufrido mucho con la ausencia de su padre, tiene una mala relación con su madre.

Fazilet arrastra a Ece arrastra de un lugar a otro para lograr sus sueños: la fama y el dinero. Todo cambiará el día que conozcan a los Egemen, una respetada familia que reside en una lujosa mansión junto al Bósforo.

¿Llegará a la TV argentina?

Lo que sí es un fuerte rumor es que Telefe adquirió Sen Çal Kapimi, también conocida como "Love is in the air" o "Toca a mi puerta" y es todo un suceso. Es una serie de televisión turca producida por MF Yapim (responsable también de Doctor Milagro), cuya primera parte se estrenó el 8 de julio de 2020 y su segunda temporada llegó en junio de 2021 a FOX Turquía.

Los protagonistas son Hande Erçel y Kerem Bürsin. En la comedia romántica, la actriz encarna a Eda Yildiz, una vendedora de flores, y él, a Serkan Bolat, un rico heredero. El encuentro entre ellos será inolvidable, pero más tarde se convertirá en un amor apasionado.

Eda tenía previsto ir a estudiar al extranjero cuando sus planes se ven truncados por Serkan, que le propone fingir durante dos meses estar comprometida con él y, a cambio, él le devolverá la beca que ha perdido. En un primer momento ella rechaza esa propuesta de un hombre al que odia, pero al final se ve obligada a aceptarla. Mientras fingen ese compromiso, empieza a surgir algo entre ellos, una relación apasionada y desafiante que les hará olvidar todo lo demás.