Pampita y Hernán Piquín protagonizaron un fuerte cruce en La Academia

sábado, 10 de julio de 2021 00:10

Este viernes, Barby Franco se presentó una vez más en ShowMatch La Academia y tras una buena performance, su etrañable amiga, Pmapita, no dudó en calificarla con un 10 que inició un fuerte y tenso momento, con sus compañeros del jurado.

Precisamente el cruce se dio con Hernán Piquín, quien no se quedó callado y le recriminó a la modelo a punto de ser mamá, su actitud para con la pareja. “Me encantó de principio a fin. Lo prolijos que estaban los dos todo el tiempo", fue la frase con la que Pampita comenzó justificando el puntaje que después colocó, antes de desatar el enojo de su compañero.

“Me encantó y ya no me importa que la gente piense bien o mal. Me parece que esta chica se rompe el alma ensayando. Ser amiga mía, no ser amiga mía… la quiero con todo mi corazón pero el puntaje, de verdad, esta noche es tuyo”, agregó Carolina Ardohain.

Fue entonces que Piquín intervino con una fuerte frase: “Hizo efecto pasar por el camarín”, lanzó el bailarín, haciendo alusión a la sospecha de que la modelo habló antes de su presentación con Pampita.

Sin embargo, Carolina retrucó sobre su decisión, no quedándose callada: “No, se lo merece. No instales eso en la gente porque es muy feo lo que estás haciendo”, lanzó. Y agregó: “Es una chica que ensaya un montón y no defrauda nunca. Entonces no está bueno ponerla en esa posición solo porque es mi amiga”.

En ese caso, Piquín le respondió: “Ensaya y todo, pero tampoco está para ponerle un diez. Un diez es excelencia”, enojando aún más a Pampita: “Yo no evalúo tu puntaje. Nunca”, señaló la top model para cerrar el tema.