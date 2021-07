Evaluna Montaner fue tendencia en Twitter tras la participación de la sanjuanina en La Voz

sábado, 10 de julio de 2021 00:00

Este viernes 9 de julio, una sanjuanina llamada Magalí Aciar llegó hasta La Voz Argentina y después de interpretar "Hasta la raíz", con su dulce voz, conquistó al jurado del reality. Ricardo Montaner, La Sole y Mau y Ricky pelearon por ella y tras escuchar los argumentos, la joven de 23 años se fue al equipo de Montaner.

Sin embargo, tras la presentación de la joven sanjuanina, que trabaja en un bar de Rawson, la hija del artista, Evaluna Montaner, se convirtió en tendencia en Twitter. Es que una de las razones que le contó Ricardo a la rawsina, de por qué la quería en su equipo, fue precisamente porque le recordó a su hija, Evaluna.

"Me dijiste que tienes 23 años, tu vienes a ser como Evaluna que también tiene 23. Evaluna está en Bogotá, ahorita, la tengo lejos, no la veo hace mucho tiempo y yo he estado muy triste", fue lo que comenzó diciéndole Ricardo mientras la miraba desde cerca.

Pero eso no fue todo, ya que siguió: "Mi equipo no tiene una persona con tu perfil, con tu manera de ser y de cantar así tan original. Me recuerdas mucho a Eva, he cantado canciones con Eva y tienes un timbre de voz muy en la onda de ella". Esas palabras se las dijo casi arriba de escenario, momento que notó Lali Espósito quien lo cuestionó: "¿Vale acercarse al participante para ganárselo?", lanzó.

Sin embargo, Montaner se mantuvo firme en su estrategia. "Lo que te quiero decir es que para mi sería muy valioso tenerte en el equipo, me encantaría poder guiar tu camino dentro de La Voz hasta el final, y ojalá vengas conmigo", finalizó ante el nervioso estado de la joven.

Luego de eso, los usuarios de redes sociales resaltaron que no es la primera vez que el artista usa ese argumento para ganarse a las jóvenes participantes que llegan al programa y evitar que ellas elijan, por una cuestión generacional y de empatía, a sus hijos o a La Sole o Lali.

Fue entonces que llenaron de memes la red social del pajarito, imaginando las reacciones de la joven cantante al nombrarla en el programa:

