"Costo, pero sigo, de pie", Morena Rial sorprendió en el baño, en ropa interior

jueves, 8 de abril de 2021 01:29

A casi 5 años de que se sometiera a un by pass gástrico, Morena Rial sorprendió a sus seguidores con una foto en ropa interior. La morocha recurrió este miércoles en la noche a su cuenta de Instagram donde compartió una foto en la que se ve cómo luce hoy su físico.

En julio de 2016, se realizó a una cirugía de derivación gástrica que es una de las técnicas para tratar la obesidad mórbida. Su resultado fue sorprendente desde el primer momento. Un año y medio después ya había bajado más de 40 kilos y se sometió a una cirugía reconstructiva para eliminar el exceso de piel.

“No seamos un cuento, seamos una historia. No seamos un tiempo, seamos una eternidad. No seamos un sueño, seamos una realidad”, escribió por aquel entonces la hija de Jorge Rial luego de las distintas operaciones. Más tarde, la joven fue mamá de Francesco, fruto de su relación con el futbolista Facundo Ambrosioni.

Con el correr del tiempo, si bien volvió a subir su peso, logró controlarlo y hoy luce con orgullo un físico que va trabajando de a poco. Este miércoles en la tarde publicó una foto en su cuenta de Instagram donde se la ve frente al espejo, con ropa interior y dejando lucir su vientre más plano.

"Costo, pero sigo, de pie que es lo importante... Me caí, me levante, me limpie las heridas, me quedaron cicatrices pero seguí. Me prometí que seria mas fuerte y mas feliz y no me falle", escribió junto a la foto que se tomó ella misma en el espejo del baño.

Luego agregó: "Si crees que puedes, entonces puedes ❤ SEAN MUY FELICES".

En solo 3 horas superó los 14 mil Me Gusta y cientos de mensajes que la alentaban a seguir adelante y cuidándose.

Morena Rial se encuentra viviendo ahora en Córdoba, donde eligió seguir su vida junto a su hijo y trabajando de lo que le gusta. Mientras se dedica a la crianza de su hijo y a algunos trabajos comerciales a través de sus redes sociales, More se muestra muy activa en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de un millón y medio de seguidores.