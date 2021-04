Luciano Castro y una confesión que dejó a todos helados

miércoles, 7 de abril de 2021 20:27

Luciano Castro es uno de los hombres más sexy del país. Tiene más de un millón de seguidores en Instagram y miles de comentarios se multiplican cada vez que un posteo aparece en su red social. Sin embargo una declaración que realizó este miércoles sorprendió a todos, especialmente a sus fans.

El actor participó del programa Cortá por Lozano (Telefe), donde habló de todo, especialmente de su vínculo con sus seguidoras a través de las redes sociales. El morocho se sentó en el diván y aseguró que en su celular no tiene ninguna foto comprometedora ni íntima.

"No tengo redes, tengo el instagram para lucrar", comenzó confesando Castro ante Vero Lozano y luego agregó: "no lo manejo yo, tengo una persona que le gusta que le digan comunity manager".

Sus palabras dejaron heladas a muchas personas que consideraban que el actor se comunicaba con su gente en Instagram y que lo que escribía era lo que él sentía y pensaba. Sin embargo reconoció que él no lo hace y referenció a una chica que se llama Sol como la responsable de eso.

"Las redes tienen una vorágine que te pueden salir mil ofertas en un día pero cuando termina el día no cerraste ninguna", agregó Castro destacando que "no podría hacerlo, mi mujer lo hace pero yo no podría porque no puedo hablar sin verte, ni saber quién sos, ni para decirle cosas buenas".

Por otro lado, Lozano tomó el celular del actor para ver qué tenía en el aparato y se encontró con una sorpresa. "Todas son fotos familiares", indicó a la vez que el actor aclaró: "no le doy bola al teléfono".

Luego ella encontró una foto reciente que se sacó de su cara a lo que Castro explicó: “Me salió un angioma y tengo que ir al veterinario. Le mandé esa foto al cirujano... me dijo que va a ver si usa láser o me corta la cara".