"Necesito terapia": Darío Barassi, consternado por un hombre que lo persiguió

martes, 6 de abril de 2021 00:00

Darío Barassi se destaca todos los días por hacer reír con sus posteos en redes sociales y mucho más, con sus ocurrencias en su programa de El Trece "100 argentinos dicen". Sin embargo, le pasó algo que lo dejó helado.

En un video de Instagram detalló: "a mí me desquicia que la gente me camine atrás, pero me desquicia. En cualquier situación, me frenó, me corro, blah. Pero ahora que me quiero hacer el fit, llegué y empecé a bajar las escaleras y después, hay que subir escaleras. Y todo el tiempo, una persona atrás mío".

El sanjuanino se empezó a poner nervioso: "y yo chequeaba y ralentaba mi paso para que él pasara. Yo también estaba tarde y no podía parar y dejarlo pasar. Y ralentaba mi paso para que le pasara por el costado y no pasaba. ¡Dale forro, te estoy dejando pasar, la conch... de la lora".

Darío detalló que siguió caminando "esperando que no hiciera el mismo circuito que yo. Barassi sólo hace ese camino porque voy a un camarín que está en un lugar solo. ¡Qué carajo hace este tipo haciendo mi mismo camino! Empiezo a subir las escaleras y... el tipo atrás mío".

El conductor decide darse vuelta y ve que el hombre llevaba cajas. "No podía ver; yo no terminaba de ver quién era y por eso no me pasaba. No le daba el campo visual. Llegamos a un descanso de la escalera y le digo: "pasá, viejo, andá que estás cargado". ¡Me chupaba un huevo que estuviera cargado! ¡No quería que me caminara más atrás mío!" Y me dice: "no por favor, Barassi" pero no le podía ver la cara".

Y agregó: "empiezo a subir, cuando finalmente llego al pasillo, como que me doy vuelta para hacerle el chiste porque me había quejado, me había mufado todo el tiempo... no estaba, no estaba. No sé si tengo que ir a terapia a hablar de que no me gusta que me persigan o por los perseguidores crónicos con cajas".

Mientras tanto, el sanjuanino solucionó la ansiedad del momento comiendo una fruta. ¡Raro!