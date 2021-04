¿Se casa Marcelo Tinelli con Guillermina Valdés?

lunes, 5 de abril de 2021 00:53

Llevan 9 años en pareja y un hijo en común. Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli transitaron buenos y malos momentos, incluso estuvieron un tiempo distanciados pero la pareja sigue hoy firme y vuelve a nacer el deseo de casamiento entre ambos.

En marzo del 2020 un mensaje había despertado los rumores de una planificación entre ambos cuando él contestó el mensaje de una de sus seguidoras en Instagram. Por aquel entonces una chica le escribió: "Queremos casamiento con Guille. Saludos desde Comodoro Rivadavia". Al leer esto, él respondió: "Por ahí te sorprendemos en un futuro no muy lejano".

Sin embargo, y cuando mucho se hablaba de esa expresión, llegó una confirmación inesperada. A raíz de la cuarentena, en mayo transitaron por una crisis de pareja y decidieron tomarse un tiempo. Ella ya no aparecía con el anillo de compromiso que compartía con Tinelli y luego él confirmó la separación.

Sin embargo, tiempo después ambos se reconciliaron y anunciaron por las redes sociales que el amor los había vuelto a unir. Hasta el día de hoy se muestran cariñosos y muy unidos. Y en ese contexto, el deseo de casamiento se volvió a exteriorizar. Fue Marcelo Tinelli el encargado de dar ese paso.

Este domingo en la noche, el conductor de ShowMatch se expuso a las preguntas de sus seguidores y una de éstas fue por el sentido de la relación que tiene como Guillermina.

Una persona le preguntó si le gustaría casarse con Valdés y él respondió de manera contundente y sin rodeos: "Me encantaría". De esta forma abrió la puerta a la posibilidad de volver a dar el "sí, quiero" como ya lo hizo en 1986 con Soledad Aquino y en 1997 con Paula Robles.

Tinelli y Guillermina están juntos desde casi una década. Ambos blanquearon su noviazgo en agosto de 2012 y por aquel entonces estalló la polémica ya que ella era la ex mujer de Sebastián Ortega, quien había trabajado con el conductor en Ideas del Sur.

Hace pocos días, Guillermina habló de eso en Los Mammones (América). En este contexto, contó con lujos de detalles cómo fue el comienzo de su relación con el conductor de ShowMatch y descartó que haya sido amigo de Ortega.

"Yo no lo conocía a Marcelo”, expresó Guillermina al principio de su relato, recordando que su amiga Paula los presentó y de ahí se empezó a hilar la relación.

“A Marcelo lo había cruzado en dos o tres eventos. Estuvo siempre el tema de ‘la mujer del amigo’ como si la mujer fuera de alguien”, agregó la modelo quien luego dedicó un tiempo para revelar que por aquel entonces ella estaba sola, no en pareja.

“Yo no era la mujer de nadie, quizás si lo decía hace ocho años, decían ‘¿qué dice? No entiendo’. Pero hoy las mujeres estamos con todos los radares prendidos”, aseguró destacando: "una relación de amistad no era. No habíamos compartido un bautismo, ni un cumpleaños. No había venido a mi casa. Habían trabajado juntos y eventos sociales que podés tener con tus productores, se veían, nos cruzábamos, pero no había una relación de amistad”.

“Si había un cumpleaños de 150 personas, nos cruzábamos con un ‘hola’ y ‘chau’. Las dos sabemos perfectamente que no nos cruzábamos”, aseguró Guillermina quien aclaró que tiene una buena relación con Paula Robles, la ex esposa de Tinelli entre 1997 y 2009.

“Yo estaba divorciada, Sebastián en ese momento estaba en pareja con una chica divina, Ivana (Figueras) hacía meses. Fue todo muy raro para mí, al nivel de tener que apagar el televisor para que a mis hijos no le afecte”, destacó la empresaria confesando que por aquel entonces "no estaba tan expuesta y de golpe tuve que enfrentarme a situaciones injustas, pero uno aprende y te quedás con eso”.

“Fue difícil para todos, había una cosa de irrealidad y de un montón de gente hablando y yo soy como muy justiciera”, admitió y reveló el consejo que le brinca Marcelo al respecto: Él me dice ‘no respondas, porque los temas si los iluminás, crecen’”, finalizó Guillermina Valdés.