Masterchef Celebrity 2: llorando, se fue un nuevo participante

lunes, 5 de abril de 2021 00:11

"Cociné mal, me tocaba irme". Con esas palabras se fue este domingo un nuevo participante de Masterchef Celebrity 2 (Telefe). A la gala de eliminación habían llegado Gastón Dalmau, Andrea Rincón, Daniel Aráoz, Loco Montenegro, Claudia Fontán, María O'Donell y Fernando Carlos. Estos últimos 3 fueron los que recibieron la peor devolución del jurado que incluso calificaron la comida que hicieron como muy mala.

El desafío de la gala fue hacer ñoquis de los sabores que quisieran y con la salsa a su gusto. Para ello estuvo como invitada especial, la "Tata", Claudia Villafañe, quien dio una mano a los participantes con algunos consejos. Además, O'Donell tuvo el beneficio de estar 3 minutos a sola con ella para que le diera las mejores indicaciones pero no las aprovechó.

Al final de la gala, el resultado no gustó a ninguno de los jurados pero hubo uno que fue "el peor" y quedó eliminado: Fernando Carlos. El periodista se despidió del certamen y lo hizo entre lágrimas.

"Siempre listo a escuchar lo que decimos. Te vamos a recordar con muchísimo cariño", expresó Donato al momento de darle la despedida.

Luego Damián expresó: "cuesta despedir a participantes como vos que son tan respetuosos, educados, tienen humor, buen compañero. Es difícil porque quedan poquitos y uno se empieza a encariñar porque los vemos todos los días".

Finalmente Germán Martitegui destacó: "este programa le alegró la vida a mucha gente en este contexto tan triste y vos sos ejemplo de todo lo que hay que hacer bien. Sos muy respetuoso, mucho más de lo que cocinabas. Te vamos a extrañar".

Santiago del Moro confesó que Fernando es "como el pibe perfecto, buen compañero, solidario, siempre va por derecha". Además destacó que siempre demuestra que con "dedicación se puede llegar muy lejos". "Lo mejor para vos, te quiero", expresó.

Finalmente, sin poder contener las lágrimas, el periodista se despidió con unas sentidas palabras: "si hay algo de lo mucho que me enseñó mi papá y mamá fue ser agradecido. Les agradezco a los 3 pese a que no les hice comer rico. Da mucho gusto participar del certamen. Soy muy agradecido porque me han dado trabajo, lo disfruto y nada. Pese a esto estoy muy contento, soy de aprovechar las oportunidades y más allá de como cociné, creo que lo aproveché".