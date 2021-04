A pura ternura y besos, Germán Martitegui recibió las Pascuas

domingo, 4 de abril de 2021 12:52

Germán Martitegui pasó Semana Santa en el campo junto a sus hijos Lorenzo y Lautaro. En algunas imágenes que compartió por Historias de Instagram se los pudo ver a los pequeños jugando, subiéndose a un alambrado y comiendo riquísimos postres a una mesa al aire libre.

El esperado domingo de Pascuas llegó y el chef y jurado del "Masterchef Celebrity" se corrió de las polémicas que lo rodean en el reality y por los precios de sus combos en Tegui, y mostró su lado más paternal. Organizó una búsqueda de huevos de pascua para sus hijos y lo fotografiaron alzando y dando un tierno beso a Lautaro.

"Felices Pascuas!", deseó Tegui que se tomó un respiro de su enfrentamiento con Andrea Rincón, que tendrá un nuevo round este domingo, en la gala de eliminación. Por ahora, el interrogante sobre su fin de semana largo es quién lo acompañó además de sus hijos y lo fotografió junto al río. ¿Lo develará?

Sin bandera blanca

No hay tregua. Por más que alguna parte lo intente, no hay mediación. Germán Martitegui tiene una enemiga feroz en "Masterchef Celebrity 2" y es... Andrea Rincón, por supuesto. Este jueves, tuvieron un nuevo round y la relación se deteriora cada vez más.

En la visita que Germán hizo a la mesada de Andrea, el aire "se cortaba con cuchillo". "¿Qué es todo esto?", señaló el chef en referencia a un rallador y un desorden en el lugar de trabajo. "Perdón", dijo Andrea mientras ponía todo en su lugar. Al contarle que iba a preparar agnolottis rellenos para una vianda (el desafío del día), Martitegui se desfiguró.

"¿Para un recipiente hermético?¿Y cuál es la historia detrás?", preguntó el chef. "Tengo una amiga que tiene COVID y le tengo que llevar rápido algo para que...". Y él interrumpió: "y te pusiste a amasar". "Me puse a amasar para una amiga con mucho amor. ¿Vos no lo harías por un amigo? Por lo visto, no", señaló ella, mirándolo a los ojos.

"No, si le tengo que llevar algo rápido; me pongo a hacer algo rápido", disparó él. "Espectaculares, Andrea", le exigió. "Dalo por hecho", aseguró ella al defender que llevaría las pastas y la salsa en el mismo recipiente. "No le convence nada de lo que hago", aseguró.

En la devolución, Martitegui marcó que "están bien hechos y vale la técnica, aunque los sabores están intensos y algo pasó con la salsa: algo malo". Ella, estoica, banco la devolución. En el veredicto final, le tocó delantal negro. ¿Cómo seguirá la pelea?