María Julia Oliván confesó que denunció a Leo Montero por "ruidos molestos"

domingo, 4 de abril de 2021 00:00

Este sábado, María Julia Oliván estuvo invitada al programa de Andy Kusnetzoff. El conductor le preguntó a los famosos quiénes habían tenido alguna pelea con sus vecinos y la periodista hizo una confesión inesperada.

Una noche, vecinos de enfrente estaban haciendo una fiesta ruidosa y llamó a la policía para que interviniera, sin saber que el anfitrión era Leo Montero. "Supongo que era Leo Montero porque tenía una amiga en el edificio que me buchoneaba. Cuando llamé a la policía no sabía quién era, solo pedí que por favor se encargaran de que bajaran el volumen", confesó.

Sin embargo, la estrategia no funcionó. "Tocaban el timbre y no atendía nadie así que la cana no podía hacer nada", recordó. Por ello, su pareja tuvo una idea controversial.

"Mi compañero agarró huevos de la heladera y empezó a revolearlos a la gente de la vereda. Yo les decía que nos iban a ver todos, pero después nos escondimos", reveló ante la sorpresa de todos. "No es que le tiramos huevos a Leo Montero, sino a gente joven que estaba en la vereda y nosotros pensábamos que estaba saliendo de la fiesta", agregó.

"Hay gente de producción como el Ruso, productor de este programa que estaba en esa fiesta y le cayeron huevos y se está enterando en este momento", le anunció el conductor ante la vergüenza de la periodista.

Mirá el video completo: