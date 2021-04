Belén Francese: "le tengo miedo al parto pero esperé a este bebé toda la vida"

domingo, 4 de abril de 2021 00:08

Este sábado, Belén Francese estuvo invitada a Podemos Hablar el programa éxito de Telefe. Junto a Andy Kusnetzoff recordó cómo fue uno de los momentos más dolorosos de su vida.

"A los 16 años se murió mi hermano Matías en un accidente de tránsito. Él iba atrás, estaba con dos amigos. Fue una tragedia tremenda para mi familia, fue un infierno", contó ante la pregunta del conductor.

Aunque pasaron más de dos décadas, este siniestro marcó a toda su familia. "Él murió un 9 de febrero y mi papá nunca pudo volver a ser el mismo, nunca lo superó y al año se murió, al 10 de febrero del año siguiente. Esto nos marcó a mi familia y a mí. Es una herida que te queda para toda la vida y lo que más quiero es que se haga justicia".

Frente a frente

A la vedette le tocó enfrentarse a las preguntas de María Julia Oliván quien le consultó sobre cuáles son sus expectativas ante el nacimiento de su primer hijo. "Tengo miedo al parto. Me bloquea un poco esa parte, pero creo que va a ser el momento más feliz de mi vida. Imagino que lo primero que voy a hacer es ponérmelo en mi pecho y decirle que lo amo y que lo esperé toda la vida".

Por otra parte, la periodista también le preguntó si alguna vez había sufrido acoso y Belén desempolvó un recuerdo doloroso. "Me acosaron en el ámbito laboral y me terminé llendo de un trabajo cuando tenía mucha necesidad económica. Te ponían en un lugar espantoso, porque era alguien poderoso, era un productor teatral que después salió expuesto. Te empezás a cuestionar cosas que nada que ver. Estuve hablando con colegas que vivieron situaciones parecidas que lo contaron y otras que no. Por suerte esto es algo que está evolucionando", sentenció Francese.