Jimena Barón, sexy en lencería, el día en que se filtraron fotos de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona

sábado, 3 de abril de 2021 19:35

Tras nueve meses de ausencia en las redes, La Cobra retomó está retomando su vida virtual ante el lanzamiento de su tema "Flor de Involución" (presuntamente dedicada a Daniel Osvaldo) que salió a la luz el pasado miércoles y su participación como jurado de "La Academia".

Fiel a su estilo, comenzó el sábado saludando a sus seguidores a través de sus historias posando con un conjunto de lencería blanco, acompañado por un "buen día" y un corazón.

En horas de la tarde cambió de modelito y se mostró con un corpiño de encaje mientras saludaba a cámara en una foto movida. Además propuso a sus seguidores que quienes siguieran a una cuenta de estética comenzarían a ser seguidos por la artista.

La única razón

En su vuelta a las redes, compartió un texto en el que explicó su ausencia por este tiempo y cómo se sintió alejada de sus seguidores.

"Anduve patas para arriba, algo incómoda, igual crecí", comenzó expresando en el texto que publicó en Instagram. Luego agregó: "Me di cuenta que la verdadera fuerza nace de la más cruel vulnerabilidad y así, un día, floreció mi nuevo logo, mi nueva música y yo también".

"Flor de involución", se llama el material y el logo elegido es una rosa alreves, con las raíces para arriba. "Espero que les llegue algo de todo esto, es la única razón por la que sigo haciendo canciones, y en algún lugar de ese camino, casi mágicamente, me curo", escribió en la red social.

Finalmente JMena confesó cómo se sintió este tiempo: "los extrañé mucho. Soñé muchísimas noches y días con este momento. Dude también, mucho, me dió miedo, pero la vida en esos días de mierda, me dió señales, o al menos pensar eso me hizo bien. Siempre, a pesar de todo, soy más fuerte, ahí me abracé, prometí no soltarme y el miedo no se fue pero las dudas si. Perdón y gracias. Los quiero con todo mi corazón y me hacen muy muy bien".

Por otro lado, Jimena también hizo un vivo en Instagram e hizo una sorpresiva confesión: “Adopté un gatito, hago cerámicas… Pero estoy sola, la relaciones me duran nada”.

“Me ganaron los nervios, me desacostumbre a Instagram. Y leo sus mensajes de cariño, no puedo”, finalizó la cantante.