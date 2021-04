Fuerte mensaje de la esposa de Alberto Cormillot: "nos levantamos y seguimos"

sábado, 3 de abril de 2021 13:22

La esposa de Alberto Cormillot y futura mamá, Estefanía Pasquini, usó sus redes sociales para dejar un fuerte mensaje en lo que fue uno de los cambios más importantes de su vida, su peso. La nutricionista sorprendió cuando hace días mostró un drástico cambio y ahora amplió el mensaje a sus seguidores.

"Hoy no soy ninguna de estas dos... Son momentos extremos y distintos, uno donde estaba cansada de tantas burlas, otra donde estaba podrida de ser tan estricta con mi actividad física y mi "dieta"", escribió la joven junto a una imagen que la muestra con sobrepeso, y al lado, una comparación de una de sus épocas con mayor delgadez.

Las fotos son impactantes pero también su mensaje, que debido a los cientos de comentarios que recibió, decidió ampliarlo a través de un video.

Actualmente la joven cursa e embarazo de su primer hijo, un varón que tendrá junto a Alberto Cormillot a sus 82 años. "Lo pensamos un montón, lo hablé con mis amigos. Ellos me dijeron: ‘Sí va a pasar, vas a tener un chico y el día de mañana no va a estar por cuestiones lógicas de la vida'. Eso no quita que yo salga afuera y me pise un auto. Pero si las cosas son normales, él se va a ir antes", había dicho la nutricionista, en Intrusos.

"Cuando ya no esté, veremos cómo sigue eso. La verdad es que cuando una persona se enamora, y no es ninguna locura lo que me pasa... Yo quiero que me quede algo de él, en algún momento no lo voy a tener más. Para mí saber que hoy está sembrándose esto que hoy es un feto, pero el día de mañana va a ser mi bebé con él, a mí me llena de alegría”, cerró.