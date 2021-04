El Negro Oro hizo su último programa de radio y se despidió llorando: “me dieron una vida que no esperaba”

sábado, 3 de abril de 2021 01:36

Hace unos días lo había advertido. Finalmente llegó el día. Este viernes, Oscar González Oro, el "Negro" como le dicen con cariño, le dijo adiós a la radio con la última emisión de La vida misma, por Rivadavia. La despedida la hizo desde Uruguay, donde reside desde mediados del 2020 cuando por la extensa cuarentena por el coronavirus en Argentina lo llevó a cambiar de país.

El último programa fue cargado de emoción y no faltaron los mensajes de despedida de todos sus afectos, desde sus colegas hasta sus hijos y amigos del mundo del espectáculo. "Gracias Oscar, esto quedará para el recuerdo de la vida de todos nosotros, no te vayas nunca, te querremos siempre, me hace bien hablar con vos”, comenzó la despedida Nelson Castro en el tradicional "Pase" radial.

Entre los que dejaron su mensaje de despedida se pudo escuchar a Baby Etchecopar que usó una frase de Atahualpa Yupanqui: "nos peleamos, nos amigamos, en lo profesional nos vamos a volver a cruzar, en lo afectivo siempre. Te quiero mucho, pertenecemos el uno y el otro a la historia de cada uno y no hay manera de bajar”.

Al escucharlo, el Negro respondió: “te amo Babylín, te agradezco, amo a tus hijos. El Baby es mi hermano, siempre somos familia, pasamos fiestas juntos. Compartimos la radio veinte años; no solo la 10, también una FM Pedorra”.

También hubo palabras de Andrea Frigerio, José Luis El Puma Rodríguez, Jean Pierre Noher y Fernando Carnota, entre otros. “Hoy es un día histórico porque vos sos la radio. Creaste un estilo. La gente cantaba cuando vos cantabas, repetía el ‘dale gas’. Te mando un beso gigante, maestro”, expresó Coco Sily a lo que luego Eduardo Feinmann agregó: “Negro querido, sabés lo que te quiero. Me duele que te vayas del aire, de esta o de cualquier otra. Tu voz es importante. Pero si tu decisión de vida es estar con la familia, con los chicos… Lo entiendo y lo festejo. Pero dejas un agujero enrome en la radio”.

Foto: Infobae

Otro integrante de Rivadavia, Jonathan Viale, no se quiso quedar afuera de la despedida: “Sos un periodista de lujo. Es una perdida enorme. Pero cuando uno decide por la familia nunca se equivoca. Con vos siempre”, manifestó el hijo de Mauro. El Negro le agradeció y le aventuró un futuro enorme. “Nos conocemos hace 40 años, Negro. Nos vemos cuando vos mandes. A las órdenes”, aportó Rolando Hanglin que volvería minutos después para el último pase.

La parte más emotiva

Sin dudas lo más emotivo de la emisión llegó de la voz de sus seres más queridos: sus hijos. “Prontito, hijo, nos vemos. Hice todo esto para estar con ustedes. Quiero tener más fotos juntos”, expresó El Negro a lo que su hijo Pablo respondió desde Madrid: “Ahora a ser un poco egoísta… Ya te prestamos demasiado a la gente. Empieza una nueva etapa a disfrutarla”.

“Todo lo que hice en la vida es para que ustedes estén orgullosos de mi”, agregó Oro.

Por su parte, Agustín, que reside en Inglaterra expresó: "vamos por la libertad, alegría y felicidad. Estoy acá para darte la bienvenida a esta nueva etapa (...) Hay apuestas en los mercados internacionales a ver cuánto dura, hay quienes hablan de El Chalchalero del éter. Porque habita en ti, el éter. Entrás en los años dorados y aquí te esperamos, con los brazos abiertos”.

Otro momento emotivo se dio cuando el homenaje se trasladó a su pueblo natal, en Mendoza. Desde allí, Ramiro de los Ríos lo llevó a viajar con la mente a esquina de la casa de su abuela en la calle Rufino Ortega, donde nació hace 69 años. “Tiene que ver con mi infancia, andar en bici, jugar a la pelota, subir al Cerro de la Gloria. Quiero a Mendoza, a mi tierra, gracias por acordarse de mí”, expresó el Negro.

Ya en el tramo final del programa, González Oro le agradeció a Daniel Hadad y Daniel Vila por las oportunidades que le dieron. “Gran parte de mi profesión se la debo a Daniel Hadad, y siento que no lo defraudé, que no le fallé. Te quiero mucho, te respeto, fuiste el primer tipo que consulté para tomar la decisión de retirarme. Te agradezco esta mano que me diste cuando me sacaste de Del Plata y me llevaste a Radio 10″, expresó.

Al final, cuando ya se daban los últimos minutos al aire, el Negro se dirigió por última vez a su audiencia al borde de las lágrimas: “Gracias por el amor y la energía que me dieron. Por quererme, por respetar cosas que he comentado que tienen que ver con mi más profunda intimidad. Me bancaron mi salida del closet, nunca me sentí agredido, ni me faltaron el respeto. Eso tiene un valor inconmensurable (...) Me han hecho muy feliz, me dieron una vida que no esperaba. Siempre me apoyé en el amor, el cariño y el respeto de la gente, como cuando me dieron fuerza para superar una operación de triple by pass”.

A partir de la semana que viene, la periodista Débora Plager ocupará la franja de las 19 horas.