Habló Horacio Cabak tras su separación: "lamento profundamente estas cosas"

Una verdadera sorpresa generó este lunes, la "bomba" que lanzó Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana, LAM, (El Trece). El periodista indicó que el modelo Horacio Cabak se había separado de su mujer, Verónica Soldato, después de 27 años de matrimonio y 3 hijos en común.

La información no solo generó gran repercusión mediática sino que también golpeó al seno familiar. “Estoy destrozada”, habría dicho la ex mujer del modelo al periodista tras encontrar unas supuestas pruebas de una infidelidad durante la noche del domingo. La mujer, madre de Ian (18) y los mellizos Chloé y Alan (15), descubrió lo menos esperado en el celular de él y a partir de ese momento se habría quebrado la relación.

Sobre este tema, Cabak rompió el silencio. El modelo volvió este lunes a la mesa de Polémica en el bar (América), después de haber estado dos semanas internado con coronavirus en una clínica, y evitó dar detalles de lo que pasa con su mujer. “Yo nunca hablé de mi vida privada. Hay una situación compleja, podríamos llegar a decir. Pero yo no pienso hablar ni acá ni en ningún lado”, comenzó diciendo tras el interrogante que hizo Mariano Iúdica.

Luego éste volvió a consultarle al modelo por esta situación aclarando que debía "parar la pelota" porque sino se "iba a seguir hablando del asunto". Sobre esto, Horacio señaló: “no puedo decir absolutamente nada sobre lo que pasó y las cosas que trascendieron...¿Cómo decirlo? Yo vengo de una internación donde mi familia sufrió mucho. Y lamento profundamente estas cosas que le estén haciendo muy mal, tanto a mi mujer como a mis hijos".

"Pero yo soy de la idea de que esas situaciones se resuelven lejos de los medios. Así que no pienso hacer un solo comentario con respecto a lo que pudo haber pasado y a lo que pasó hoy a la mañana”, finalizó para luego cerrar: “mi familia no la está pasando bien con esto, por los dimes, diretes y todo lo demás”.

El mal momento con coronavirus

En Polémica en el Bar, Horacio Cabak se refirió al mal momento que vivió con coronavirus. El modelo comenzó agradeciendo a todos por el apoyo y asistencia que le brindaron durante esos días desde la clínica hasta su familia. "Yo recién tuve noción de la gravedad de lo que tuve cuando salí. Nunca tuve miedo, nunca sentí ningún tipo de dolor”, expresó.

Luego señaló que se dio cuenta que estaba con covid-19 cuando empezó a sentir “todos los síntomas de una gripe brutal”: “Empecé a sentir mucho dolor físico y chuchos de frio. Por precaución, me aislé de mi familia. Al día siguiente me fui a hisopar, me dio positivo y avise a la gente que tenía que avisar. Así una semana, con una fiebre que no bajaba de 37,5".

A partir de esto se hizo los estudios médicos y dio que tenía neumonía. Eso derivó a que el médico dispusiera la rápida internación. "Yo fui en short, ni siquiera había llevado la billetera", confesó destacando que pese a todo nunca dejó de estar conectado con el entorno y eso fue gracias a que conservó su teléfono celular. “En la clínica me pusieron la bigotera pero no tuve ni cerca la sensación de tener poco aire. Nunca pensé algo malo. Imaginaba el momento en que se abría la puerta y yo me iba. Me mentalicé en eso”, señaló.

“Durante cuatro días me bañaron en la cama. Y no entiendo cómo lo hacían. Yo mido un metro noventa y peso cien kilos. Y me bañaban con agua, jabón y me lavaban la cabeza. Me tiraban agua con un jarro. No podía ir al baño para nada, ni para lo primero ni para lo segundo. Yo nunca había estado internado. Y lo más extraño es nunca saber cuándo va a terminar”, finalizó.