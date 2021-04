Se multiplicaron los memes tras la fake news de la muerte de Cacho Fontana

lunes, 26 de abril de 2021 18:26

Cacho Fontana está vivo. Sin embargo en la siesta de este lunes una fake news revolucionó a todo el país. Es que indicó que había muerto y la información se viralizó por todos lados. En este contexto primero salió su hija a desmentirlo en Twitter y luego hasta el mismo locutor usó los medios de comunicación para desmentir ese dato.

"Me llegan mensajes y llamados de condolencias. Mi papá VIVE Corazón rojo Recién hablé con él", expresó la hija en la red social del pajarito.

Luego el locutor habló por Radio Mitre donde sin vueltas dijo: "Para el público todo mi cariño y me tienen para rato, si me quieren me tienen para rato”.

Ante este escenario, los memes inundaron las redes sociales especialmente por el error en el que cayeron muchos medios de comunicación y que revolucionaron a todos.

Entonces... parece que, al final, Cacho Fontana está vivo (?) uD83DuDE36uD83EuDD14uD83DuDE44 pic.twitter.com/FdSqLpYnp9 — Soy Brigitte uD83CuDF38uD83DuDE8C (@SoyBrigitteTw) April 26, 2021

Acaba de hablar Cacho Fontana pic.twitter.com/ncHCjS1573 — Sol Timerpunk®uD83EuDD42 uD83DuDC60 (@DoniaTroll) April 26, 2021

Cacho Fontana no se murió ..." Y aquí ...no pasó nada".. pic.twitter.com/HKkd0OwDwx — mónica (@mnica86814888) April 26, 2021

Cacho Fontana - Timoteo Griguol pic.twitter.com/ark78aG3me — Adrián Méndez (@MendezAdrian8) April 26, 2021

Cacho Fontana fue llevado a un mejor hospital donde su condición mejoró a vivo. pic.twitter.com/Gi4VSPlfwn — Pablo M (@cmdrhamilton) April 26, 2021

Desmienten muerte de cacho fontana, salió lo mas pancho hablando por radio, se lo escuchó muy bien diciendo claramente.

- Cereeebrooo , cereeeeebrooo. pic.twitter.com/8exPreG4Jl — Mr. President (@OpacoRancio) April 26, 2021

Hoy dieron por muertos a Cacho Fontana y a Timoteo Griguol. Están vivos... Aquí no ha pasado nada... a seguir con la Cuarentena, Dios te salve María... pic.twitter.com/WVLR3yiMvr — Juanse33 (@juanseapelo) April 26, 2021

-Debido a los errores informando la muerte de Griguol y de Cacho Fontana, el periodismo argentino hace las siguientes aclaraciones... pic.twitter.com/hxgRW1V6Pj — Esteban Fulanito uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@EstebanFulanito) April 26, 2021

Cacho Fontana NO MURIÓ

Qué hacemos ahora Nora?!

QUÉ HACEMOS AHORA?! pic.twitter.com/MKxQA52LYa — ??ar~CielouD83DuDCAB (@Mar__Cielo__) April 26, 2021

Cacho Fontana en este momento. pic.twitter.com/FN78lkPCLf — Mencho (@Adelfaisnotdead) April 26, 2021

¿Cómo que lo de Cacho Fontana también es fake news? pic.twitter.com/M0Mdph5NzV — pa uD83DuDC9A (@jesuispauli) April 26, 2021

Cacho Fontana está vivo pic.twitter.com/7Pt838JDFN — Luciana NoeliauD83DuDC9A (@Luciananoelia) April 26, 2021