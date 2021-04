Otra aislada en Telefe: Vero Lozano hizo el programa desde su casa

lunes, 26 de abril de 2021 15:30

Telefe está afectado por varios casos de coronavirus que han impactado en las grabaciones de Masterchef Celebrity y también en "Flor de Equipo", "Telefe Noticias" y esta tarde, se supo que también a "Cortá por Lozano".

Pero en este último caso fue más que nada prevención. Vero Lozano sorprendió al abrir su ciclo desde su casa y ella misma aclaró el motivo: "bienvenidos a un nuevo programa. Hoy, desde casa, porque hice un viaje por trabajo. Así que, por protocolo, nos cuidamos todos y estoy aquí en mi hogar".

En el estudio estuvieron Paola Juárez, Mauro Szeta, Nico Peralta, Belu Lucius y Costa. Además, allí recibieron a la "leona" Carmen Barbieri que avanza en Masterchef Celebrity.

No es la primera vez que Vero trabaja desde su casa ya que en cuarentena estricta transmitió desde allí, al igual que al regreso de sus vacaciones.

¡Ya empezó #CortaPorLozano! uD83DuDC4F Hoy nos visita Carla Bugarin para hablar todo sobre los looks de los #Oscars2021 uD83CuDFC6 Se anima al diván Carmen Barbieri, en una charla a puro corazón ? Miralo ahora por Telefe y en vivo a través de https://t.co/lFQgLTOPEg + Mi Telefe uD83DuDCBBuD83DuDCF2 pic.twitter.com/DzKAZ45LAe — telefe (@telefe) April 26, 2021

En tanto, el canal ha extremado los controles a su personal en esta segunda ola e instaló un centro de hisopado por el que obligatoriamente deben pasar todos los trabajadores. Fue allí donde Flor Peña confirmó que tiene COVID.

Reemplazada por Marcelo Polino, la actriz destacó este lunes que "acá estamos, la verdad es que fue toda una sorpresa. Me venía sintiendo bien; apenas había tenido unos mocos el viernes en la noche, muy leves. Mis hijos habían tenido unos mocos por lo cual decidí hisoparlos. El sábado a la nochecita dieron positivo".

Con ese panorama, el domingo, Flor Peña fue hasta el centro de hisopados de Telefe ya que el canal tiene un operativo propio para testear a su personal, antes de que puedan tomar contacto con otros trabajadores. "Fui para que me hicieran el hisopado ya que nos lo piden para poder trabajar. Dije: esperemos, a ver cómo me sale a mí. Y me dio positivo"., destacó. También, destacó en Twitter que la maestra de jardín de su hijo Felipe también dio positivo.

Por ahora se siente bien y en familia transitarán estos días e incluso se mantendrá en contacto virtual con su panel.

Este domingo, Flor Peña utilizó su cuenta de Twitter para contarles en primera persona a sus seguidores que tanto ella como sus hijos dieron positivo en el test de coronavirus.

"Quiero contarles que tanto mis hijos como yo somos positivos de Covid. Vuelvo a reafirmar lo que digo desde el primer día, esta guerra invisible nos toca atravesarla con absoluta conciencia de que el esfuerzo debe ser colectivo, y que los niños no están exentos".

Hace dos semanas la conductora de "Flor de equipo" había explicado que en su programa no mantenían las distancias porque continuamente los testeaban. "Nos hisopan cada 5 días. Estamos con protocolos muy fuertes. Está bien que sea así", había tuiteado.