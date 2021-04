¡Una genia!: "Abrojito" Demichelis sorprendió agradeciendo en varios idiomas

domingo, 25 de abril de 2021 14:30

Emma "Abrojito" Demichelis es toda una influencer. Su mamá Evangelina Anderson la muestra siempre en sus mejores interpretaciones ya que le encanta actuar y bailar. Incluso Camilo Echeverry es un gran fan de la pequeña.

Este domingo, Eva quiso mostrar otra faceta de la nena ya que, en numerosas oportunidades, ha mostrado cuán importante es para ella y para su esposo, el exjugador Martín Demichelis, que sus hijos tengan una educación integral. En ello, el manejo de los idiomas es fundamental.

En pijama y con dos rodetes, Abrojito se divirtió con Evangelina que le preguntó cómo se dice "gracias" en varios idiomas. La nena, haciendo muecas y gestos, respondió muy divertida, libro en mano. ¡Una genia! No te pierdas el video:

Amiga de Camilo

La simpática y talentosa Emma "Abrojito" Demichelis cumplió 4 años este febrero y está más que feliz. No sólo por el amor de su familia y sus fans que aman sus puestas en escena de canciones, sino por su naturalidad ante la cámara. Entre sus admiradores está nada más y nada menos que el cantante Camilo Echeverry, que quedó impactado por la performance de la pequeñita de su tema "Ropa cara".

Por eso, la grabó un saludo especial y ella se derritió de amor. "Abrojito, ¿cómo estás? Abrojito, ¡feliz cumpleaños! Cuatro años son muchos años. Imagínate cuando tengas 6 o cuando tengas 8. Yo tengo un problema grave, Abrojito y es que yo quiero ser tu amigo... como muy cercano a tí. Pero no sé cómo hacer eso. Cuándo nos podemos ver, cuándo nos podemos dar un abrazo, cuándo vamos a cantar juntos, cuándo vamos a bailar juntos. Eso a mí me haría mucha ilusión", dijo el cantante de "Bebé" y "Tutu".

"Entonces, decirte eso: que yo te ofrezco como un regalito mi amistad pero tú me tienes que ofrecer tu amistad a cambio. Como un regalito yo te doy a tí, tú me das un regalito a mí. ¿Qué opinas de eso, Abrojito? Te mando un beso gigante y me voy a tomar el atrevimiento de decirte que TE QUIERO", expresó dulcemente el compositor y esposo de Eva Luna Montaner.

Evangelina grabó a Abrojito cuando vio en un TV el mensaje e inmediatamente gritó encantada: "¡Camilo! ¡Me habla a mí!" En shock por el mensaje que vio varias veces, la pequeña acomodó su corona y su bijou y señaló "¡quiero ir! Me muero, me muero. ¡Quiere ser mi amigo!".

"Camilo, yo te regalo mi corazón, mi amistad, mi muñeca y todo, todo, todo. Quiero que vengas acá. Te quiero ver, jugar contigo. Quiero hacer todo contigo y te quiero un montón. Y quiero que vengas acá y voy a ir ahí cuando se termine el coronavirus", le respondió. ¡Morfable!