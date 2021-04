Nati Jota: "Ricardo Fort me consoló"

domingo, 25 de abril de 2021 00:00

Este sábado, Nati Jota estuvo invitada a Podemos Hablar, en donde compartió imperdibles anécdotas. Andy Kusnetzoff preguntó a los famosos quiénes tenían una anécdota en medio de una borrachera.

Todos pasaron adelante, pero fue Nati quien asombró al contestar que tenía tres y no se podía decidir por una. "Tengo muchas, no sé cuál contar. Puede ser: la vez que Ricardo Fort me consoló, un cartonero me casó con un chico o un papelón en un boliche de Miami", propuso.

La respuesta de los presentes fue unánime, todos querían saber qué había pasado con "el comandante". "Tenía unos 17 o 18 e iba siempre a un boliche que quedaba en frente de a uno al que iba siempre Fort", recordó la anécdota de casi una década atrás.

"Salí llorando. No sé si un chico no me había dado bola. Estaba sentadita esperando que algo sucediera, que alguien me rescatara", prosiguió Nati. "Que alguien me bese", acotó Ángela Torres y la influencer lo tomó.

"En eso pasa Ricardo en su Roll Royce y yo me asumo porque cholula. Él baja la ventana y le digo "hola" y me responde. Le digo "estoy llorando", y me dice "ya lo veo. ¿Por qué llorás". Le dije que por un chico que es malo y me aseguró: "no te tienen que tratar mal" y se fue", sentenció.