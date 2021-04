Ángela Torres contó como funciona la relación abierta con su novio: "no quiero reprimir mis deseos"

domingo, 25 de abril de 2021 18:30

Ángela Torres estuvo invitada al programa de Andy Kusnetzoff y no se guardó nada. La joven actriz habló sobre la tensa relación que mantiene con su mamá Gloria Carrá, cómo vivió el proceso de denuncia de Juan Darthés mientras grababan Simona e incluso cómo hace para mantener una relación abierta con su novio.

Hace seis años que está de novia junto a Pepo Maurizi y asegura que sin embargo decidieron no reprimir lo que pueden llegar a sentir por otras personas. "Tengo una pareja abierta. En mi caso no nos contamos nada, preferimos evitar esa información", explicó ante la pregunta de cómo maneja los celos.

Por otra parte, la cantante aseguró que prefiere optar por un amor libre. "Yo te amo, te elijo, me encanta compartir con vos pero a la vez tengo deseos que no quiero reprimir y que quiero experimentar, y eso también es el amor para mí”.

"No entiendo por qué si a todos nos pasan cosas con un montón de personas, por que hay que privarse de eso y a eso se lo llama amor. Me lo cuestiono y trato de ponerlo en práctica. Si podés amar a dos y cuando estás conmigo me das lo que yo necesito, todo bien", aclaró sobre una posible relación poliamorosa.

"Uno va pasando procesos. Es un aprendizaje. Hubo momentos en que me deprimí muchísimo. De cada depresión que he pasado hay un crecimiento, me encuentro en un lugar más cómodo, más seguro. Y a veces no me molesta", sentenció.