Abel Pintos renovado por la paternidad: "decidí terminar el secundario"

domingo, 25 de abril de 2021 19:16

Abel Pintos tiene 36 años y hace menos de un año se convirtió en papá de Agustín junto a Mora Calabrese. Sin embargo, decidió introducir otro cambio a su vida y lo compartió muy orgulloso con sus seguidores.

"Hoy arranco a estudiar para terminar el secundario. Es el primer paso de todo un camino nuevo que deseo recorrer en esta etapa de mi vida", compartió en Twitter. Además, acompañó el posteo con una imagen de un mate y de fondo la computadora. "Allá voy con ilusión y voluntad La materia con la que arranco: Educación para la salud", agregó.

La materia con la que arranco: Educación para la salud. pic.twitter.com/aabnM1IXr8 — Abel Pintos (@AbelPintos) April 24, 2021

Inmediatamente recibió cientos de mensajes de aliento y el reclamo de su colega Emmanuel Horvilleur por no avisarle. "Boludo ! Me hubieras dicho y me anotaba con vos! Que me faltan materias!!, recriminó".

Tas a tiempo porque arranqué hoy no más. Avisá y te paso la data. Super simple. Abrazo! — Abel Pintos (@AbelPintos) April 25, 2021

Ante esto, Abel le aseguró que todavía puede sumarse. "Tas a tiempo porque arranqué hoy no más. Avisá y te paso la data. Super simple. Abrazo!", respondió.

Cancelado

Tras el video en el que anunció que terminó de grabar su nuevo disco, Abel Pintos apareció nuevamente en sus redes con un reel. En él compartía la noticia menos esperada; la más dolorosa para un artista en pandemia.

"Quiero contarles que finalmente los conciertos programados para la Ciudad de Buenos Aires, desde el viernes 16 de abril en adelante quedan todos cancelados. Obviamente por motivos de público conocimiento. No va a haber reprogramación porque no sabemos cómo va a continuar todo esto. La devolución de las entradas va a comenzar el lunes 19 de abril. En el transcurso de este fin de semana, les paso más data. Gracias por la paciencia y el apoyo. ¡A cuidarse mucho!", señaló Abel, tratando de mantener un semblante tranquilo.

Vestido de negro, envió un beso a sus seguidores que destacaron que estuvieron en otros conciertos de Abel y fueron impecables en protocolo. Muchos comentaron sobre la bronca de la suspensión y que ojalá pronto puedan reencontrarse.