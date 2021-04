A Wanda Nara le preguntaron si volvería con Maxi López y su respuesta sorprendió

sábado, 24 de abril de 2021 12:00

Este sábado, Wanda Nara salió de viaje con sus hijos y si bien no reveló el destino al que fueron, arriba del avión se tomó unos minutos para instagramear con sus seguidores y responder todo tipo de preguntas. En este marco, en dos ocasiones le preguntaron lo mismo y lo que respondió sorprendió a sus fans.

En sus instagram stories, la rubia mostró que junto a ella iban sentadas sus hijas Isabella y Francesca Icardi, mientras que del otro lado del pasillo viajaban Valentino, Benedicto y Constantito López, fruto de su anterior matrimonio con Maxi López, con quien estuve desde 2008 hasta 2013.

Fue justamente sobre él que sus seguidores le preguntaron. Lo que primero llamó la atención fue que si bien varios se vieron intrigados por saber si Wanda volvería a estar en una relación amorosa con López, ella eligió responder una vez, y afirmar su postura en una segunda imagen.

Antes, aclaró que lo que respondería sólo sería "Sí, No, Nunca y Siempre". Fue entonces que un seguidor la cuestionó. "¿Volverías con tu ex?", pregunta a la que Wanda respondió con un contundente "No". Sin embargo el tema no quedó ahí.

"¿Volverías con tu ex?", preguntó insistente otro de sus seguidores. En ese caso y ya habiendo respondido una primera vez, Wanda no dejó pasar la oportunidad para dejar en claro su decisión. "Nunca", escribió. ¡Muy decidida!