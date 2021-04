Preocupación por la salud de Soledad Aquino: internada, se contagió coronavirus

sábado, 24 de abril de 2021 00:00

Soledad Aquino, ex esposa de Marcelo Tinelli y madre de Micaela y Candelaria, ya pasó un mes internada en el sanatorio La Trinidad, en San Isidro, por un complicado estado de salud. Ahora, su cuadro se agrava ya que confirmaron que en las últimas horas dio positivo en coronavirus.

En cuanto a su internación, trascendió que se debió por una infección digestiva y úlcera de duodeno, complicada por una cirrosis hepática, por la que debieron practicarle una endoscopía. Más allá de eso, este viernes la periodista Paula Galloni confirmó el resultado positivo de coronavirus en el programa radial "Esto no es Hollywood", conducido por Fernanda Iglesias.

Según confirmó, Soledad fue sometida a un hisopado después de que Candelaria la visitara, en ese momento fue diagnosticada con coronavirus. Por otra parte trascendió que Aquino podría recibir el alta este sábado, recuperación que podría continuar con un tratamiento de rehabilitación.

Días después de su internación, Marcelo Tinelli charló con LAM, y contó cómo hizo para hacerla reír en una de sus visitas junto a Guillermina Valdés. “Anoche estuvimos y fue un momento muy gracioso porque me hago el que canto y ella me dice que no puedo cantar nada, me pega unos gastes impresionantes”, contó Marcelo.

“Me hago el que canto y ella me dice que no puedo cantar nada, me pega unos gastes impresionantes. Le cantaba y nombraba a todos los cantantes que sé que no le gustan, los que para mí son los más grosos y ella me dice que son una grasada, como José Luis Perales, Manolo Galván, Julio Iglesias, Nino Bravo…”, reveló.

“Hasta que llegó Coti y dijo ´énseñále a él quienes son los buenos cantantes´. Terminé cantando unas canciones impresionantes de Camilo Sesto. Se rieron mucho y fue un momento muy divertido”, finalizó el conductor.

En este sentido, el empresario agregó que para animar la sala de terapia intensiva recordaron sus épocas de looks más polémicos, como aquellas en las que se ponía “medias blancas y remeritas blancas debajo de la camisa”.