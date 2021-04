Ángel de Brito reveló el verdadero estado de salud de Manuel Wirtz

sábado, 24 de abril de 2021 11:21

Este viernes trascendió que el cantante y actor Manuel Wirtz habría sido sometido a internación por un aparente estado complicado de salud, después de dar positivo en coronavirus. Según relató Luis Ventura, “el músico se encuentra internado en el Hospital Durand. Tiene COVID-19, me dicen que están por intubarlo”.

El pasado 9 de abril, el cantante hizo una aparición publica en el programa Los Mamones. El conductor del ciclo fue uno de los primeros famosos en desearle lo mejor en su cuenta de Twitter. “Vamos Manuel, vos podés”, escribió Jey Mammón.

Lo cierto que posteriormente a que se conociera esa información, fue el conductor de LAM, Ángel de Brito, quien salió a desmentir la noticia, después de una catarata de consultas que recibió.

"Manuel Wirtz está bien. Ni intubado, ni nada de lo grave que se dijo (no sé quién fue). Si pasó por el Covid en su casa y se internó para chequeos. Pero por suerte esta bárbaro. No es para desmentir a nadie, sino para aclararle a todos los que me preguntan", escribió el su cuenta de Twitter, De Brito.