Revelaron la causa de la muerte de Mauro Viale

viernes, 23 de abril de 2021 00:00

La muerte de Mauro Viale conmocionó a los argentinos y sigue generando repercusión a casi dos semanas del desenlace. El pasado 11 de abril falleció el periodista cuando transitaba un cuadro de coronavirus. Hacía pocos días había recibido la vacuna y mucho se habló de esa situación.

El deceso provocó un profundo dolor en diversos círculos de la sociedad argentina y las redes sociales fueron la ventana de expresión de ellos. El pasado lunes, su hijo, Jonatan Viale volvió a trabajar, después de transitar el duelo, y contó que su padre venía mal, tiempo antes de recibir la dosis de la vacuna con lo cual se cree que ya tenía coronavirus cuando se vacunó.

En este contexto, esta semana se conoció que el fallecimiento del periodista se debió a “un cuadro súbito cardiovascular”. “Fue una muerte súbita en el curso de un Covid severo”, indicó el médico Claudio Zin quien agregó: “el paro generó una muerte súbita porque no se lo pudo recuperar. Y ahí el Covid es determinante, porque es muy difícil que su aparato respiratorio responda en un procedimiento de resucitación”,.

Por su parte, el director médico de Swiss Medical, Gabriel Novick, declaró que “el periodista estuvo internado en uno de los sanatorios del grupo, estaba en mejor estado general de su cuadro respiratorio y después sobrevino este cuadro súbito cardiovascular”.

“Respecto de las causas es difícil de determinar. Fue un cuadro súbito cardiovascular vinculado al proceso de internación, pero no necesariamente al proceso de vacunación, ni a su cuadro respiratorio, que había mejorado”, agregó al respecto.

La palabra del hijo

El lunes pasado, Jonatan Viale volvió a trabajar a LaNación+ a una semana de la sorpresiva muerte de Mauro y confesó que su padre "estaba muy cansado". "Creo que lo venía arrastrando. Es una creencia, no fue la vacuna. Alexis, mi cuñado me dijo que lo veía cansado desde el miércoles y el viernes hizo el programa y se agarraba de las paredes. Yo no lo vía pero si lo hubiera visto lo agarraba de los pelos y lo llevaba", lamentó.

Por otro lado, confesó que ese domingo en la siesta, un rato antes del desenlace, se comunicaron por mensaje de whatsapp. Fue cuando Mauro permanecía en la habitación del Sanatorio Los Arcos, donde permanecía internado, tras empezar a saturar bien y salir de Terapia Intensiva.

"La última vez que nos mandamos mensajes fue a las 17 horas el domingo y me puso 'es difícil pa'. Eso fue lo último. Me decía pa' o Jonito. Después me llamaron de la clínica y me dijeron lo que estaba pasando. Estaba saturando bien y tuvo una muerte súbita. Fue de la nada", finalizó.