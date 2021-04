"Una intrusa" se entrometió en una foto de La China Suárez: "no puedo bebotear tranquila"

jueves, 22 de abril de 2021 14:39

Inmediatamente después de que Eugenia "La China" Suárez superó el coronavirus, volvió con una fuerte presencia a las redes sociales, donde compartió fotos modelando y luciendo diversos looks que marcan tendencia. Sin embargo, en su última foto, "una intrusa" decidió no salir de la imagen y el momento quedó retratado por la actriz.

El pasado 19 de abril, La China compartió una imagen en la que se veía un tester con la leyenda "antígeno negativo". "Chau bicho. Ojalá sea un hasta nunca". De esa manera confirmó que habría superado el virus tras contagiarse y vivir una semana con varios de los síntomas comunes.

De vuelta en el ruedo, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio, usó sus instagram stories para mostrar una particular situación que vivió mientras posaba para una marca. "Backstage chicxs. No logré moverla de mi foto. ¿No les digo que no puedo bebotear tranquila?", aseguró.

La imagen la muestra a ella en blanco y negro con un fondo de la ciudad de Ney York. Sin embargo, en el sofá no está sola.

"Además me vio vestida con mi traje @chinabyantolin de brillos y casi se infarta pues no salgo hace siglos. '¿Mamá no te vas, no?'", reveló sobre la situación. Sí, la intrusa en su foto fue nada menos que Magnolia Vicuña.