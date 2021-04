"Tengo ganas de vivir": el reflexivo deseo de Eva De Dominici en su cumpleaños

jueves, 22 de abril de 2021 20:34

Eva De Dominici dejó Argentina para formar una familia con Eduardo Cruz (hermano de la famosísima Penélope) y también hacer su camino en la actuación en EE.UU.

Trabajó en varias producciones y siempre está en contacto con sus seres queridos en nuestro país, que celebran sus nuevos desafíos. En eso, ya celebró dos cumpleaños... en plena influencia mundial del coronavirus. Eso la llevó a reflexionar y compartió un fuerte mensaje en sus redes.

"Ayer ( por el miércoles) fue mi segundo cumpleaños en pandemia. Pongo un freno y pienso en aquellas pequeñas y maravillosas cosas que en la rutina se subestiman. Un plato de comida todos los días, un resultado de estudio médico que indica buena salud, acceso a educación, el amor de mi familia, mis amigos, la oportunidad de trabajar de lo que jugaba a ser de chiquita y más...", señaló la bella actriz, frente a una torta de cumpleaños y en plena celebración.

"Hoy no doy nada de eso por sentado sino que lo celebro y lo agradezco con todas mis fuerzas. Y a pesar de que este no sea el mundo ideal y me duele... tengo muchas, muchísimas ganas de vivir... Bienvenidos 26 ❤️ #HappyBirthdaySexyBitch", señaló. ¡Que así sea!

La actriz recibió los saludos de varios famosos como Natalia Oreiro, Isabel Macedo y Celeste Cid.

Nuevos desafíos

Dicen que los grandes objetivos en la vida deberían ser tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Eva de Dominici ya tuvo a su hijo Cairo, pero habrá que ver si más adelante se decide a cumplir con el árbol y el libro. Por lo pronto, la actriz radicada en Los Ángeles compartió con sus 2,5 millones de seguidores el nuevo objetivo que se propuso, aunque más de un fan descubrió un detalle que les llamó la atención.

“Nuevo desafío: Idioma italiano. Volviendo a las raíces de Sicilia y Piemonte! Gracias a la vida por las oportunidades”, escribió Eva, junto con un video donde se la ve hablando en la lengua de sus antepasados, y lo hace realmente bien.

“¡Hola amigos italianos! Les quiero contar que estoy regresando a mis raíces italianas. Como algunos de ustedes saben, mis apellidos son Quattrocci de Dominici y mis ancestros eran sicilianos y piamonteses. Estoy hablando este hermosísimo idioma y agradezco el amor que me dan en Instagram”, manifestó la pareja de Eduardo Cruz, el hermano de la actriz española Penélope Cruz.

Sin embargo, entre los comentarios que los fans de la actriz sumaron a su posteo, hubo uno que disparó un intercambio entre los seguidores. “Me gustaban tus dientitos separados”, le escribió Florencia Araceli.

“Eva hace mil se puso aparatos para juntar las paletas, hace un tiempo tiene las paletas juntitas. Y ahora se puso carillas x eso se la ve diferente”, le contestaron.